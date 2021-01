Das Norddeutsche Film-Orchester sucht Musiker

kreis segeberg. Das Norddeutsche Film-Orchester plant nach der Corona bedingten Absage des für das letzte Jahr geplanten Konzerts nun ein neues Chor- und Orchester-Projekt und sucht dafür Musikerinnen und Musiker. Ziel ist es, innerhalb von zwei Proben-Wochenenden ein anspruchsvolles Programm aus Filmmusik aufführungsreif einzustudieren.

„Mir ist wichtig, den Kolleginnen und Kollegen, aber auch dem Publikum, wieder Ziele und Hoffnung zu geben, daher planen wir dieses Projekt für den Spätsommer“, sagt Dirigent Jens Illemann, der das Projekt initiiert und leitet. Der 31-jährige Musiker und Musikpädagoge kann auf eine lange Orchester-Erfahrung verweisen. 2016 konnte er mit mehr als 7500 Musikern den Weltrekord für das größte Orchester der Welt aufstellen. Im Mai 2020 folgte der zweite Weltrekord, für den Illemann mit 1320 Musikern aus 44 Nationen das größte Online-Orchester der Welt organisierte.

Die Proben für das neue Filmorchester-Projekt finden im August und September auf Illemanns Hof in Wewelsfleth an der Elbe im Kreis Steinburg statt. „Ruhe und das Gebäude machen den besonderen Charme des Probenorts aus, denn wir proben auf einem ehemaligen Heuboden“, sagt Illemann. Sollte es indes wider Erwarten auch dann noch Einschränkungen wegen Covid-19 geben, hat er alternative Probenorte, beispielsweise auf einer Wiese.

Bis Ende Februar können sich Musikerinnen und Musiker für das Norddeutsche Film-Orchester bewerben. Nach der Anmeldung verschickt Illemann per E-Mail die Noten. „Ich bin überzeugt, dass alle gut vorbereitet zur ersten Probe nach Wewelsfleth kommen, und wir vom ersten Takt an tolle Filmmusik singen und spielen werden“, freut sich Illemann auf möglichst viele Kolleginnen und Kollegen, seien es Amateure oder Profis. Die Konzerte sollen am 18. und 25. September im Theater Itzehoe stattfinden.

Wer im Norddeutschen Filmorchester singen oder spielen will, bewirbt sich unter www.norddeutschesfilmorchester.de auf Illemanns Website. Aktuelle Informationen zum Projekt gibt es auch unter www.facebook.com/norddeutschesfilmorchester oder unter nfo@deinprobenraum.de per E-Mail.