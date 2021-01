Norderstedt soll den Austritt aus dem Kreis Segeberg prüfen

Norderstedt Die Stadt ist der mit Abstand größte und finanzstärkste Ort im Kreis Segeberg. Doch in letzter Zeit hat das Verhältnis zwischen dem kommunalen Dach und seinem wichtigsten Stützpfeiler Norderstedt Risse bekommen, gilt die Beziehung als gestört. Gestritten wurde und wird über den Betrieb des Recyclinghofes an der Oststraße, die Verkehrsüberwachung, ein Norderstedter Impfzentrum und die Forderung der Norderstedter, exakte Corona-Infektionszahlen für die Stadt zu bekommen - was der Kreis abgelehnt hat.

Diese Konflikte haben die Politiker dazu animiert, ein Thema wieder aufs Gleis zu schieben, dass seit Jahrzehnten immer mal wieder diskutiert wird: Soll oder muss Norderstedt die Kreisfamilie verlassen und kreisfrei werden? Reimer Rathje, Fraktionschef von Wir in Norderstedt (WiN), sieht über die aktuellen Dissonanzen hinaus eine grundlegende Interessenkollision. Norderstedt sei urban geprägt, der Kreis eher ländlich. Die Stadt wachse in Richtung 90.000 Einwohner und liege direkt an der Grenze zu Hamburg. „Hier sind die Anforderungen an die Verwaltung ganz anders als im restlichen Kreisgebiet“, sagt Rathje. Deswegen will er wissen, welche Folgen die Autonomie für Norderstedt hätte und so hat er einen Prüfauftrag an die Verwaltung in die Sitzung des Hauptausschusses am heutigen Montag, 18. Januar, eingebracht.

Wo und wie viel würde die Stadt beim Abschied vom Kreis sparen? Wo fallen Mehrkosten durch mehr Personal an? Welche rechtlichen Grundlagen sind zu beachten, und welche Schritte sind auf dem Weg in die Kreisfreiheit nötig? Dazu erwartet die WiN verlässliche Aussagen - und nicht nur die Wählergemeinschaft, denn: Der Prüfauftrag wird eine breite Mehrheit finden. Die anderen Parteien signalisieren Unterstützung.

„Wir müssen endlich Schluss mit diesem Flurfunk-Gespenst Kreisfreiheit machen“, sagt Marc Muckelberg, Fraktionschef der Grünen. Er beschäftige sich seit langem mit dem Thema und habe auch mit den anderen Parteien gesprochen. „Wir wollen, dass die Verwaltung genau untersucht, wie die Geldflüsse zum Beispiel im Bereich Soziales, der Jugendhilfe und im Schulbereich sind. Dort gibt es viele Verträge mit dem Kreis, die wir einfach nicht alle parat haben können“, sagt er.

Gleichzeitig müsse geklärt werden, welche Pflichten auf eine Stadt zukommen, die kreisfrei ist. So gebe es immer wieder Fragen, ob Norderstedt dann eine Berufsfeuerwehr haben muss oder ein eigenes Krankenhaus.

Schon in den vergangenen Jahrzehnten kam das Thema regelmäßig auf. Unter Oberbürgermeister und Ex-Innenminister Hans-Joachim Grote war das Thema immer wieder aktuell. Vor allem dann, wenn der Kreis Geld brauchte und die Kreisumlage erhöhen wollte. Grote machte nie einen Hehl daraus, dass er ein Problem mit den immer höheren Überweisungen der Stadt nach Bad Segeberg hatte und so spielte er taktisch mit dem Gedanken des Austritts. Um der ständigen Fliehkraft Norderstedts einen Riegel vorzuschieben, einigten sich die Beteiligten auf einen Kompromiss: Das Land verlieh Norderstedt zum Jahr 2005 das Etikett „Große kreisangehörige Stadt“. Die Stadt übernahm Aufgaben vom Kreis wie das Jugendamt.

Doch die Hoffnung, dadurch Kreisumlage zu sparen, erfüllte sich nicht. Erst Ende 2019 forderte Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder (SPD) Landrat Jan Peter Schröder (parteilos) auf, die Umlage um mindestens drei Punkte zu senken. Mit der Kreisumlage finanzieren die Städte und Gemeinden im Kreis Segeberg den Großteil des Kreishaushaltes und damit die Aufgaben, die der Kreis für alle Kommunen übernimmt. Die Umlagehöhe berechnet sich nach der jeweiligen Finanzkraft. Je größer die ist, desto höher ist die Kreisumlage, Norderstedt ist Rekordzahler. Für dieses Jahr stehen mehr als 40 Millionen Euro im Haushalt.

„Als Große kreisangehörige Stadt muss Norderstedt regelmäßig in engen Kontakt mit dem Kreistag und der Kreisverwaltung treten. Die Kooperation mit dem Kreis ist in der jüngsten Vergangenheit nicht immer optimal im Sinne der Stadt Norderstedt gelungen“, sagt Muckleberg und verweist auf die Kontrolle des fließenden Verkehrs und den Streit mit dem Segeberger Wege-Zweckverband um die Müllentsorgung. Würde sich Norderstedt vom Kreis trennen, könnten Entscheidungen einfacher getroffen werden.

Dass es in der Beziehung zwischen Norderstedt und dem Kreis momentan nicht rund läuft, bestätigen die Politiker der anderen Parteien: „Die Verhandlungen sind nicht gerade glücklich verlaufen“, sagt FDP-Fraktionschefin Gabriele Heyer. „Von Norderstedts Größe her könnte der Schritt in die Kreisfreiheit sinnvoll sein“, sagt SPD-Fraktionschef Nicolai Steinhau-Kühl, der wie CDU-Kollege Peter Holle ebenfalls hinter dem Prüfauftrag steht. „Ein Vorteil einer kompletten Eigenständigkeit könnte sein, dass Norderstedt bekannter wird, weil die Stadt nicht mehr als Teil des Kreises wahrgenommen würde“, sagt Linken-Fraktionschef Miro Berbig.

Als kreisfreie Stadt könnte Norderstedt auch ein eigenständiges Kfz-Kennzeichen bekommen. Oberbürgermeister Grote zeigte im Sommer 2012 im Abendblatt wie das aussehen könnte und ließ sich mit dem Dummy eines NO-Kennzeichens fotografieren. Anlass war der Vorstoß des damaligen Bundesverkehrsministers Peter Ramsauer (CSU), den Städten und Gemeinden künftig freie Hand bei der Einführung von alten oder auch neuen Autokennzeichen zu geben. Ein NO könnte dazu führen, dass sich die Norderstedter stärker mit ihrer Stadt identifizieren, befand Grote.

Gleichwohl sind nicht alle Parteien in der Norderstedter Stadtvertretung derzeit bereit zur Kreisflucht. Die Freien Wähler und Demokraten (FWuD) sowie die AfD werden gegen den Prüfauftrag stimmen. Thomas Thedens (FWuD) erinnert sich frühere Berechnungen: „Und danach müsste Norderstedt bei Kreisfreiheit deutlich draufzahlen“, sagt Thedens. Zudem sei der Kreis eine Solidargemeinschaft. Und wenn der mit Abstand größte Zahler wegfällt, werde es schwierig für den Rest der Kreisfamilie.

AfD-Fraktionschef Christian Waldheim sieht in den von Rathje und Muckelberg aufgeführten Streitereien keinen Anlass für Norderstedt, den Kreis zu verlassen. „Es gilt sich in der aktuellen Krise auf das Wesentliche zu konzentrieren. Die Verwaltung mit einer derart umfangreichen Prüfung zu beauftragen, führt nur zu einer unnötigen und extrem hohen Bindung personeller Ressourcen, die in der Verwaltung besser eingesetzt werden können.“ Auch Waldheim sieht bei Kreisfreiheit eine stärkere finanzielle Belastung Norderstedts. Eine Eigenständigkeit würde die finanziellen Möglichkeiten der Stadt weiter einschränken.

„Es wäre ja auch schon ein Erfolg, wenn der Prüfauftrag dazu führt, dass sich das Verhältnis zum Kreis verbessert und Norderstedt angemessen wahrgenommen und behandelt wird“, sagt Rathje.