Die Jugend musiziert - aber nur online

Kreis Segeberg Präsenzunterricht, Abstand halten, Fenster auf. Bei den Vorschriften gegen die Corona-Pandemie sind Musikproben fast unmöglich, vor allem für einen Wettbewerb wie „Jugend musiziert“. Die Kommunikation ist erschwert, die Instrumente nehmen die kalte Zugluft übel und verstimmen.

Daher haben die Vertreterinnen und Vertreter der Regionalwettbewerbe mit dem Landesmusikrat Schleswig-Holstein beschlossen, die jetzt anstehenden Regionalwettbewerbe, die auch in Norderstedt stattgefunden hätten, mit dem Landeswettbewerb zu kombinieren und im März digital durchzuführen. Die genauen Abläufe werden jetzt erarbeitet und dann bekannt gegeben.

„Wir hoffen, dass der Regional- und Landeswettbewerb Mitte März stattfinden kann, und dass wir auch eine Weiterleitung der Siegerinnen und Sieger zum Bundeswettbewerb vom 20. bis 27. Mai in Bremen und Bremerhaven gewährleisten können“, sagt Frank Engelke, seit einem Jahr Landesvorsitzender Schleswig-Holstein von „Jugend musiziert“. Der Musiker dirigiert seit vielen Jahren auch das Norderstedter Sinfonie-Orchester.

Über das weitere Prozedere informiert der Landesmusikrat stets aktuell auf seiner Website www.landesmusikrat-sh.de. Ausgeschrieben ist "Jugend musiziert" dieses Jahr in den Solowertungen für Blasinstrumente, Zupfinstrumente, Bass (Pop), Musical, Orgel und besondere Instrumente. Gruppen können in den Kategorien Klavier vierhändig, Duo Klavier und ein Streichinstrument, Duo Kunstlied Singstimme und Klavier, Schlagzeug-Ensembles, besondere Ensembles in Klassik, Romantik, Spätromantik und Klassische Moderne teilnehmen.

Langjährige Partner und Förderer von "Jugend musiziert" in Schleswig-Holstein sind die Sparkassenstiftung Schleswig-Holstein und die schleswig-holsteinischen Sparkassen. „Wir unterstützen die Entscheidung des Landesmusikrats und der Regionalwettbewerbe voll und ganz und stehen bei der Durchführung des digitalen Wettbewerbs zur Seite“, sagt Oliver Stolz, Präsident des Sparkassen-und Giroverbandes für Schleswig-Holstein. „Wir sind sehr froh über das große Interesse der jungen Musikerinnen und Musiker am diesjährigen Wettbewerb. Das gibt uns Rückenwind für eine bestmögliche digitale Durchführung von Jugend musiziert", sagt Volker Mader, Präsident des Landesmusikrates Schleswig-Holstein.

Tipps zur Gestaltung des Bewerbungsvideos für die Jury gibt der Landesmusikrat Schleswig-Holstein unter 0431/9865810, unter buero@landesmusikrat.de per E-Mail oder unter www.landesmusikrat-sh.de im Netz.