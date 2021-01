Kreis-CDU begrüßt Armin Laschets Wahl zum Bundevorsitzenden

Kreis Segeberg Im Vorfeld des digitalen Bundesparteitages hatten sich die christdemokratischen CDU-Delegierten aus dem Kreis Segeberg für den außenpolitisch versierten Norbert Röttgen als neuen Bundesvorsitzenden der CDU ausgesprochen. Nun ist es Armin Laschet geworden - für viele die zweite Wahl.

Abgestimmt hatten der CDU Kreisvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Gero Storjohann, seine Bundestagskollegin Melanie Bernstein und die Landtagsabgeordneten Katja Rathje-Hoffmann und Ole Plambeck, außerdem Ex-Europaparlamentarier Reimer Böge und Ex-Innenminister Hans-Joachim Grote.

Gero Storjohann gratuliert Armin Laschet und sagt die Unterstützung vom CDU-Kreisverband Segeberg zu. „Das mitgliederstarke Nordrhein-Westfahlen hat in dieser Wahl den Ausschlag für ihren sympathischen und im Land erfolgreichen Ministerpräsidenten gegeben. Nach dem Ausscheiden von Norbert Röttgen haben wohl auch zahlreiche Schleswig-Holsteiner Delegierte für Laschet gestimmt. Norbert Röttgen hat im Umgang mit der Niederlage und seiner zukünftigen Unterstützung als Präsidiumsmitglied Format bewiesen. Storjohann habe die emotionale Rede des neuen CDU Bundesvorsitzenden beeindruckt. Diese habe für die entscheidenden Stimmen in der Stichwahl gesorgt. „Armin Laschet wird die Partei zusammenführen und damit den Grundstein für eine erfolgreiche Bundestagswahl sorgen. Die internationalen Herausforderungen und die innere sowie soziale Sicherheit im Land erfordern eine starke Union", sagt Storjohann.

Die Landtagsabgeordneten Katja Rathje-Hoffmann hingegen hatte von Anfang an auf Laschet gesetzt: "Ich habe ihn in beiden Wahlgängen gewählt und freue mich, dass mein Kandidat gewählt worden ist. Es ist wichtig in der Politik, dass Worte und Taten zusammenpassen müssen, denn nur so gewinnt man Vertrauen. Dafür steht Laschet, er wird damit das Vertrauen der Mitte für sich gewinnen und sie überzeugen. Seine Politik wird Verantwortung für alle Generationen übernehmen."

Ihr Kollege im Schleswig-Holsteinischen Landtag, der Henstedt-Ulzburger Abgeordnete Ole Plambeck hatte mit Röttgen viele Hoffnungen verbunden. "Er hat durch seine Kandidatur viele moderne Impulse gegeben, die der CDU guttun. Auch wenn es nicht gereicht hat, war seine Kandidatur ein Gewinn für die CDU." Jetzt gelte es, Armin Laschet zu unterstützen und geschlossen die kommenden Wahlen anzugehen. "Großer Gewinner ist für mich auch Paul Ziemiak, der den digitalen Parteitag hervorragend organisiert hat“, sagt Plambeck.

Die CDU-Bundestagsabgeordnete für Plön, Neumünster und Segeberg Nord Melanie Bernstein hatte fest auf Röttgen gesetzt: "Es ist kein Geheimnis: seit Monaten habe ich Norbert Röttgen bei seiner Kandidatur für den Parteivorsitz der CDU unterstützt. Diese Entscheidung entsprach meiner Überzeugung, dass die Erfahrungen und Fähigkeiten Norbert Röttgens als Bundesminister, in der Außenpolitik und als langjähriger Parlamentarier am besten den zahlreichen Herausforderungen unserer Zeit gerecht werden." Die CDU lebe von der Diskussion und von demokratischen Entscheidungsprozessen. "Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, ist unser neuer Vorsitzender. Damit endet eine innerparteiliche Debatte, die sich durch die mehrfache Corona-bedingte Verschiebung des Parteitages, sehr lange hingezogen hat."

Als Kultur- und Familienpolitikerin ist Bernstein zuversichtlich, dass ihre politischen "Herzensthemen" auch unter dem neuen Parteivorsitzenden die nötige Aufmerksamkeit und Unterstützung bekommen, so wie dies unter seiner Vorgängerin Annegret Kramp-Karrenbauer der Fall gewesen sei.