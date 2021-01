So läuft der digitale Unterricht in Norderstedt

Norderstedt. Schule im Lockdown stellt Eltern, Lehrer und Schüler vor besondere Herausforderungen. Noch nie hat es einen vergleichbar rasanten Wandel im Bildungssystem in so kurzer Zeit gegeben wie jetzt, in Zeiten der Corona-Pandemie. Damit es mit digitalem Fernunterricht, Hybrid- und Präsenzunterricht im Einklang mit verschärften Kontaktbeschränkungen, Abstands- und Hygieneregeln klappt, ist Kreativität gefragt. Von allen. Doch nicht immer und überall spielt die Technik mit: Serverabstürze gehören ebenso zum digitalen Alltag wie Lieferengpässe dringend benötigter Laptops. Ein Lagebild an fünf Norderstedter Schulen.

Als das Abendblatt Sylvia Poppendieck-Kruse telefonisch erreicht, unterrichtet die stellvertretende Schulleiterin des Lise-Meitner-Gymnasiums gerade eine Doppelstunde Religion. Per Videokonferenz tauschen sich die Schüler über ihre Aufgaben aus. Ein schreiendes Baby, vermutlich ein jüngeres Geschwisterkind, ist über das Mikrofon im Hintergrund zu hören. Sich virtuell über die digitale Lernplattform „itslearning“ zu treffen, hat die Lehrerin und ihre Schüler am Montag und Dienstag einige Nerven gekostet. „Das System ist mehrfach abgestürzt“, berichtet Poppendieck-Kruse. Das Land Schleswig-Holstein hat den Schulen „itslearning“ als digitales Klassenzimmer zur Verfügung gestellt – weil sich aber Hunderte Personen gleichzeitig versuchen einzuloggen, bricht der Server regelmäßig zusammen.

In den Präsenzunterricht gehen nur die Schüler der Abschlussjahrgänge. Abiturklassen werden am Lise-Meitner-Gymnasium in zwei Gruppen von jeweils maximal 14 Schülern unterteilt. Ein Lehrer unterrichtet sie dann in zwei nebeneinanderliegenden Klassenräumen und läuft zwischen ihnen hin und her. „Das ist eine Herausforderung“, sagt die stellvertretende Schulleiterin. Trotzdem ist Poppendieck-Kruse froh, dass Präsenzunterricht überhaupt möglich ist. „Digitale Angebote können den Präsenzunterricht einfach nicht ersetzen. Schüler brauchen das persönliche Feedback. Als Lehrer 25 Leute am Bildschirm unter einen Hut zu bekommen, ist sehr schwer.“

„Auch bei uns ruckelt es etwas“, sagt Heike Schlesselmann, Schulleiterin des Coppernicus-Gymnasiums. Fast 800 Schüler und Lehrer hätten gleichzeitig versucht, sich beim Videokonferenzdienst „BigBlueButton“ anzumelden – vergeblich. Um das System zu entlasten, sollen die Schüler des Coppernicus-Gymnasiums es von nun an nur noch gestaffelt nutzen. Unterricht soll zudem nicht mehr in 90-Minuten-Blöcken stattfinden, sondern auf 45 Minuten begrenzt werden.

Das Stadtwerke-Unternehmen wilhelm.tel war vor 20 Jahren bundesweit Vorreiter mit der flächendeckenden Glasfaserverkabelung in Norderstedt. „Aber bei der digitalen Infrastruktur der Schulen hat die Stadt nicht nachgelegt. Erst mit dem ersten Lockdown im Frühjahr wurde die Digitalisierung vorangetrieben und die Schulen besser ausgestattet. Das kam grundsätzlich zu spät“, meint Heike Schlesselmann. Immerhin kann das Gymnasium seinen Schülern, die über keinen eigenen Laptop oder ein Tablet verfügen, nun Endgeräte ausleihen. „Insgesamt läuft es gut bei uns.“

Die Plattform „Padlet“ ist besonders gut für Grundschulen geeignet. Sie funktioniert wie eine digitale Pinnwand, auf der Unterrichtspläne und kleine Filmchen hochgeladen werden, über die sich die Kinder aber auch live zusammenschalten können. Doch auch „Padlet“ ist mit Unterrichtsbeginn wegen Überlastung zusammengebrochen. „Bei uns glühen die Telefonleitungen“, berichtet Ingke Rehfeld, Schulleiterin an der Grundschule Heidberg. Eltern stoßen auf etliche Probleme beim digitalen Lernen ihrer Sprösslinge und wenden sich mit Fragen an die Schule.

Das Distanzlernen am heimischen Schreibtisch funktioniert im zweiten Lockdown wesentlich besser, so Rehfeld. Inzwischen verfügt die Grundschule Heidberg über genügend Endgeräte, die sich Kinder notfalls ausleihen können. Ingke Rehfeld hat allerdings festgestellt, dass es in vielen Familien nicht an Laptops, sondern an Druckern mangelt. „Viele Eltern holen Arbeitsblätter für ihre Kinder an der Schule ab. Wir haben schon kleine Päckchen für sie vorbereitet und überreichen sie an der Haustür“, sagt die Schulleiterin.

In der Notbetreuung befinden sich derzeit um die 60 von mehr als 400 Grundschülern. Sie werden in sechs Gruppen vor Ort betreut und nehmen den gleichen Stoff wie ihre Mitschüler zu Hause durch. „Wir freuen uns, wenn der Präsenzunterricht wieder möglich ist. Das soziale Lernen bleibt auf der Strecke. Kinder brauchen einander und das ist durch nichts zu ersetzen“, sagt Ingke Rehfeld.

Im Berufsbildungszentrum Norderstedt (BBZ) haben Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen Präsenzunterricht und Distanz Unterricht im wöchentlichen Wechsel. ,,Die Prüfungsklassen, die im kommenden Halbjahr ihren Abschluss machen, sind in der Schule", bestätigt BBZ-Schulleiterin Ina Bogalski. Der Präsenzunterricht im BBZ findet in Kleingruppen von bis zu 13 Schülerinnen und Schülern unter Einhaltung der Abstands- und Hygienevorschriften statt. ,,Alle tragen Maske, der Mindestabstand beträgt anderthalb Meter", sagt die Schulleiterin.

Die Zeiten, in denen in den Pausen Gruppen von Berufsschülern ohne Abstand und ohne Maske regelmäßig die Gehwege der Moorbekstraße bevölkerten, sind vorbei. ,,Das Bewusstsein der Schüler ist gewachsen. Inzwischen gehen sie sehr verantwortungsvoll mit der Situation um", betont Bogalski. ,,Die Kontaktbeschränkungen sind richtig. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass Präsenzunterricht dem Distanz Unterricht deutlich überlegen ist."

Zumal nicht alle Schülerinnen und Schüler zu Hause Zugriff auf Notebooks oder Tablet-Computer für den Fernunterricht haben. ,,Manche arbeiten von zu Hause mit dem Smartphone auf dem Bett", sagt die Schulleiterin. ,,Wir haben einige Klassen mit Tablets ausgestattet", ergänzt der stellvertretende Schulleiter Melf-Uwe Martin. Vor Wochen schon hatte der IT-Fachmann für die Schule dringend benötigte 273 Notebooks bestellt. Doch die Lieferung lässt auf sich warten. ,,Wir rechnen angesichts der hohen Nachfrage erst im Februar mit der Lieferung", sagt der stellvertretende Schulleiter.

Auch das BBZ war vom Systemausfall von IServ betroffen. IServ ist die technische Basis für den Distanz Unterricht zahlloser Schulen in ganz Deutschland. Durch die Überlastung des Servers in Braunschweig waren nicht nur Videokonferenzen gestört. Auch Aufgabenstellungen, Kurznachrichten und E-Mails konnten nicht versendet werden. Inzwischen läuft das System wieder einigermaßen stabil.

Da waren die Lessing-Schüler in unmittelbarer Nachbarschaft des BBZ besser dran. ,,Wir arbeiten schon seit längerem im Digital Unterricht auf Nextcloud. Das läuft gut. Es ist ein cloudbasiertes System, in das wir auch unsere Unterrichtsmaterialien einstellen", sagt Schulleiter Carsten Apsel. Videokonferenzen laufen beim Lessing-Gymnasium über Jitsimet, das auf Dataport basiert. ,,Konferenzen laufen darüber ganz gut, aber manchmal wird man rausgeschmissen", sagt der Schulleiter.

Es gebe in Sachen Digitalisierung bereits Forschungsanfragen des IQSH und der Universität Kiel an das Lessing-Gymnasium. ,,Die Wissenschaftler wollen natürlich untersuchen, wie der Unterricht in der Krise funktioniert", sagt der Schulleiter. ,,Der Distanzunterricht läuft bei uns ganz gut. Ich höre, dass es auf Videokonferenzen in Einzelfällen Probleme gibt."

Nur der Abschlussjahrgang des Lessing-Gymnasiums ist im Präsenzunterricht. Die Schüler der Q2-Klassen sind in Gruppen aufgeteilt. Sie werden auf bis zu drei Räume verteilt. ,,Der Lehrer muss sich dann zwischen drei Räumen bewegen", sagt Carsten Apsel. Mit seiner Kollegin vom BBZ ist sich der Schulleiter einig, dass die Abschlussprüfungen auf jeden Fall stattfinden sollen. Dazu sei Präsenzunterricht unerlässlich. ,,Die Gesellschaft möchte später nicht, dass wir Jahrgänge mit Corona-Abschlüssen ohne Prüfung haben", sagt Ina Bogalski. Abiprüfungen sind auch Thema im Schulausschuss der Kultusministerkonferenz am Freitag.