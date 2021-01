Führerschein wegen "Tunnelblick" beschlagnahmt

68 Jahre alter Volvo-Fahrer verliert in Norderstedt die Kontrolle über sein Auto und fährt gegen einen Baum

Norderstedt An einem Baum endete am Freitag die Fahrt eines 68 Jahre alten Mannes mit seinem Volvo durch Norderstedt. Gegen 7.40 Uhr kam sein Auto in Höhe der Tennisanlagen nach rechts von der überfrorenen Fahrbahn der Oadby-and-Wigston-Straße ab. "Der Fahrer erklärte den Unfall mit einem internistischen Notfall", sagte ein Polizeisprecher. Der Fahrer habe kurz

zuvor einen "Tunnelblick" verspürt und deshalb seine Aufmerksamkeit und Orientierung

verloren. Die Polizei informierte die Staatsanwaltschaft, die den Führerschein beschlagnahmen ließ und ein Verfahren wegen einer Straßenverkehrsgefährdung einleitete. Der 68-Jährige blieb unverletzt, die Polizei schätzt den Schaden 16.000 Euro. tz