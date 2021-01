Kostenexplosion bei der neuen Obdachlosenunterkunft

Der geplante Bau am Langenharmer Weg in Norderstedt wird wohl 510.000 Euro teurer werden als 2019 geplant

Norderstedt :: Die Kosten für den von der Stadt Norderstedt geplanten Neubau einer Obdachlosenunterkunft steigen nach neuen Berechnungen stark an. Statt der bereits im städtischen Haushalt vorgesehenen 1,7 Millionen Euro wird der geplante Bau am Langenharmer Weg nun 340.000 Euro teurer. Hinzu kommen weitere etwa 170.000 Euro aufgrund allgemeiner Baukostensteigerungen, insgesamt also 510.000 Euro.

Seit Jahrzehnten werden Obdachlose in Norderstedt am Langenharmer Weg untergebracht. Lange standen hier nur noch unzeitgemäße Baracken, teilweise mit Mehrbettzimmern. 2015 wurde in einem ersten Bauabschnitt ein Neubau mit 35 Einzelzimmern gebaut. Nun sollen die letzten beiden Altbauten durch einen Neubau ersetzt werden. Es sollen erneut Einzelzimmer mit Miniküchen und Waschgelegenheit entstehen, dazu behindertengerechte Wohnungen mit barrierefreien Bädern.

Die veralteten Kostenberechnungen aus dem Jahr 2019 hatten den Einbau einer Brandmeldeanlage, die Kosten für Erdarbeiten sowie den Einbau der Miniküchen nicht berücksichtigt, teilt die Stadt in einer Vorlage an den Sozialausschuss der Stadtvertretung mit. Hinzu käme die allgemeine Kostenentwicklung im Baubereich von 2019 bis heute. Die Stadt rechnet offenbar sogar noch mit weiteren „Unsicherheiten auf der Kostenseite“, weil unklar ist, wann die Unterkünfte gebaut werden können. Die 170.000 Euro seien ein Sicherheitsbetrag, der erst konkretisiert werden könne, wenn Ausschreibungsergebnisse für die Arbeiten vorlägen. Ziel werde es beim Bauen sein, so wenig wie möglich von diesem Betrag auszugeben. Der Sozialausschuss wird am Donnerstag, 21. Januar über den Bau entscheiden.