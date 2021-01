Zahl der Corona-Toten steigt auf 75

In einem Pflegeheim in Pronstorf verstarb eine 83-Jährige mit Covid-19

Kreis Segeberg 75 Menschen starben seit Ausbruch der Corona-Pandemie im Kreis Segeberg mit oder an Covid-19. Am Donnerstag verstarb eine 83-jährige Bewohnerin des Altenheims "Haus Goldenbek" in Pronstorf. In der geschlossenen gerontopsychiatrischen Einrichtung "Haus Ilse" sind mittlerweile sieben Bewohner verstorben. Insgesamt hatten sich hier 59 Seniorinnen und Senioren angesteckt. 15 von ihnen zeigen laut Auskunft der Kreisverwaltung noch Symptome, die übrigen seien wohlauf.

Kreisweit wurden am Donnerstag 31 per PCR-Test nachgewiesene Corona-Neuinfektionen gemeldet. Darunter sind sieben Kontaktpersonen von bereits positiv Getesteten. Die Gesamtzahl aller bisher nachgewiesenen Infizierten im Kreis beträgt jetzt 3.104. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt am Donnerstag 86,6 Infizierte je 100.000 Einwohner. Wieder als genesen gelten im Kreis Segeberg 2.492 Menschen. Aktuell sind 537 Personen mit Corona infiziert und registriert. In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 1.380 Personen, wieder aus dieser entlassen wurden bislang 7.799. In einer Klinik werden 45 Personen versorgt, davon vier auf einer Intensivstation.