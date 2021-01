Lkw-Fahrer im Vollrausch auf der A7 unterwegs

Bönningstedt/Norderstedt Die Polizei hat auf der Autobahn 7 einen Lastwagenfahrer gestoppt, der im Vollrausch in Richtung Süden unterwegs war. Zeugen hatten in Höhe der Anschlussstelle Großenaspe gesehen, wie der 54-jährige Ukrainer mit seinem Lastzug über alle drei Fahrstreifen fuhr. Eine Streife der Polizei Henstedt-Ulzburg entdeckte das Fahrzeug nach dem Notruf und lotste den Fahrer auf den Parkplatz Bönningsstedt in Höhe Norderstedt. "Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrer Alkohol zu sich genommen hatte", sagte Polizeisprecher Sönke Petersen. "Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille." Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt, außerdem musste der eine Sicherheitsleistung hinterlegen. tz