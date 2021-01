Die Erkundung der Freilaufzone

In seinem Quarantäne-Tagebuch macht sich Jan Schröter heute Gedanken über das Leben unter einem Inzidenzwert ab 200

Lockdown? Langeweile? Und Ihr, liebe Kinder, lernt gar nichts mehr dazu, weil Eure digitalen Lernplattformen bereits zusammenbrechen, sobald sich zwei Parallelklassen gleichzeitig einschalten? Wie gut, dass es öfter mal neue Corona-Regeln gibt, die vielleicht nicht immer extrem effektiv im Kampf gegen das Virus sind, uns jedoch unbedingt geistig in Bewegung halten.

Eine davon ist die 15-km-Regel. Niemand darf sich weiter als 15 km von seinem Wohnort entfernen. Das gilt für jeden Landkreis zwar erst ab einem Inzidenzwert ab 200, den wir in Schleswig-Holstein zum Glück derzeit noch nirgends erreicht haben. Doch wenn, wollen wir gewappnet sein. Also aufgemerkt, bitte.

Schritt 1: Wir müssen wissen, wo genau unsere persönliche 15-km-Freilaufzone liegt. Dafür muss gerechnet werden. Normalerweise kein Problem: die wenigen Mathe-Cracks haben das Ergebnis in ein paar Sekunden vorliegen, alle anderen schreiben ab. Leider wohnen die Mathe-Cracks sämtlich woanders und nicht dort, wo man selbst zuhause ist. Der eigene 15-km-Kreis deckt sich also nicht mit denen der Genies – es sei denn, man ist selbst eines, und wer ist das schon. Was wir jetzt brauchen, ist eine Landkarte. Vielleicht hat Papa noch einen Autoatlas von 1978 herumliegen. Oder Ihr markiert auf „Google Maps“ Eure Adresse und druckt die Karte aus.

Schritt 2: Kreisberechnung. Die Formel dafür lautet U = π × 2 × r. Wobei „π“ für die Zahl 3,14159 steht. Und „r“ in unserem Fall der Platzhalter für die Strecke ist, die man bei Einführung der 15-km-Regel noch von der eigenen Wohnung aus bis zum Rand des Erlaubten zurücklegen darf, nämlich? 15 km, bravo, setzen. Ausrechnen müsst Ihr nun selber, liebe Kinder, ich kann ja nicht alles machen. Oder fragt Eure Lehrer – ich hab‘ gehört, nach 22 Uhr läuft die digitale Lernplattform meistens wieder recht stabil.

Schritt 3: Übertrag des persönlichen 15-km-Bannkreises auf die Landkarte. Nun wird es etwas kompliziert. Da man eher selten einen Kreis mit 30-km-Durchmesser Eins zu Eins auf eine Karte zeichnen kann (es sei denn, man malt sich die Karte vorher auf einen Zettel von 30 km Länge und Breite, aber wer hat schon so einen Block zuhause), muss man diese geometrische Konstruktion auf den Maßstab der benutzten Landkarte umrechnen. Das dauert etwas länger und ich komme da auch immer ins Schleudern.

Deshalb empfehle ich gern die Analog-Methode für Rechenschwache. Errichtet vor Eurem Haus einen wirklich richtig hohen Mast (Feuerwehrwagen mit ausgefahrener Leiter, Teleskopkran, seid einfach kreativ). An die Mastspitze wird eine 15 km lange Schnur getackert. Deren freies Ende bindet Ihr Euch um den Bauch und geht immer geradeaus, bis die Schnur straff ist. Ab jetzt geht Ihr bei gestraffter Schnur einfach im Uhrzeigersinn wacker voran. So werdet Ihr Euren persönlichen Quarantänekreis ganz genau kennenlernen. Es sei denn, die Schnur wickelt sich dabei um den Mast. Immerhin kämet Ihr so ganz automatisch nach Hause zurück und dürftet ausruhen.

Schule ist nämlich noch lange nicht.