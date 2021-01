1,1 Millionen Euro für Wirte und Musikclubs

Kreis-Segeberg :: Rund 1,1 Millionen Euro gibt der Kreis Segeberg voraussichtlich aus, um Unternehmen, Freiberuflern, Gasthöfen mit Saalbetrieb und Musikclubs in der Corona-Krise zu helfen. Auf einer Sondersitzung des Hauptausschusses beschäftigen sich die Kreispolitiker am Donnerstag, 21. Januar, mit diesem Themenkomplex. Es wird erwartet, dass die von CDU und SPD gestellten Anträge eine Mehrheit finden.

Die SPD-Fraktion will, wie berichtet, Unternehmen und Freiberuflern helfen: 300.000 Euro sollen Ausgaben zur juristischen und steuerlichen Beratung decken, wenn es durch Pandemie und Lockdown zu Einnahmeausfällen gekommen ist. Bereits im Dezember hatte es im Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen eine Mehrheit für diesen Antrag gegeben, seitdem ist die Kreisverwaltung aktiv geworden. Sie legt jetzt eine mit dem Kieler Wirtschaftsministerium abgestimmte Richtlinie vor, in der Einzelheiten gelistet sind.

Auf Antrag der CDU soll Gasthöfen, Kneipen und Musikbetrieben im Kreis Segeberg unter die Arme gegriffen werden. Auch dafür hat die Kreisverwaltung nach dem Grundsatzbeschluss des Kreistages vom 4. Dezember inzwischen eine ausgearbeitete Richtlinie vorgelegt. Während der Kreistag im Dezember noch von einer Hilfssumme in Höhe von 750.000 Euro ausgegangen war, wurde der Betrag inzwischen auf 800.000 Euro aufgestockt. Betriebe sollen maximal 9.000 Euro erhalten. Allerdings nur dann, wenn mindestens zwölfmal im Jahr Live-Veranstaltungen stattfinden oder in der Vergangenheit stattgefunden haben.

Anträge können nach einem entsprechenden Beschluss des Hauptausschusses am 21. Januar bei der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Kreises Segeberg mbH, Kurhausstraße 1, 23795 Bad Segeberg, Beratung@wks-se.de, gestellt werden.