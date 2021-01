Einbruch im Norderstedter Obi-Baumarkt

Einbrecher stahlen im Obi Baumarkt in Norderstedt zwölf Gasflaschen.

Norderstedt Unbekannte Einbrecher sind am Wochenende in den Obi-Baumarkt an der Niendorfer Straße eingestiegen. Die Tat muss sich laut Polizei irgendwann zwischen Sonnabend, 9. Januar, und Montagmorgen, 11. Januar, gegen 7 Uhr zugetragen haben.

Die Einbrecher verschafften sich über den nördlich gelegenen Kleingartenverein und eine mannshohe Zaunanlage gewaltsam Zugang zur Freifläche des Marktes. Dort erbeuteten sie zwölf Gasflaschen, die mit zwei ebenfalls entwendeten Schubkarren über die Kleingärten mit einem Fahrzeug abtransportiert wurden. Der

Schaden beträgt laut Schätzungen der Polizei etwa 2.500 Euro.

Die Ermittler bitten um Hinweise von Bürgern, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dieser Tat gemacht haben. Die Kriminalpolizei Norderstedt ist unter 040/52 80 60 zu erreichen.