So kämpfen Einzelhändler um ihre Existenz

Henstedt-Ulzburg ::Während des Gesprächs mit Henning Rahmer nähert sich ein älterer Mann vorsichtig dem Eingang der Buchhandlung. „Mein bester Kunde“, sagt der Inhaber leise. Man nickt sich zu. Der Kunde läutet die Glocke, wird dann hereingebeten. So sieht es in diesen Tagen regelmäßig aus in der Ortsmitte von Henstedt-Ulzburg. Rahmer hat sich mit den Gegebenheiten arrangiert, bei ihm dürfen Leserinnen und Leser Bücher bestellen – online oder telefonisch – und dann abholen, diese Möglichkeit hat die Landesregierung gestattet. „Ob mehr gelesen wird? Wir nehmen das an“, so Rahmer, „die Anzeichen sind deutlich da. Entscheidend ist, dass mehr gekauft wird.“

Der Einzelhandel hat sich durch die Pandemie wesentlich verändert, je nach Geschäft sind die Auswirkungen unterschiedlich, manche leiden enorm, andere sind kreativ oder sogar krisenresistent. Das lässt sich auch in der Großgemeinde Henstedt-Ulzburg beobachten, wo der FDP-Landtagsabgeordnete Stephan Holowaty seinen Wahlkreis hat. „Es ist uns extrem wichtig gewesen, dass Waren bestellt und abgeholt werden können“, sagt er. Dies zu untersagen, wäre unüberlegt gewesen. „Wir wollten Möglichkeiten geben.“ Und das für einen momentan nicht absehbaren Zeitraum, wie er einräumt. In Kiel erwartet niemand eine baldige Entspannung. Im Gegenteil: „Ich rechne fest damit, dass wir am 10. Januar keine Aufhebung des Lockdowns haben werden“, so Holowaty.

Henning Rahmer sieht das nüchtern. „Bis März? Wir können auch mehr.“ Er blickt auf die vergangenen Monate zurück. „Ich lerne stündlich. Es war kein dauerhafter Kampf, aber auch keine entspannte Arbeit, sondern eine völlig andere. Und sehr aufwendig – für ein Viertel des Umsatzes.“ Im Frühjahr, beim ersten Lockdown, hatte er einen Lieferdienst angeboten. „Aber wir haben Monate gebraucht, ums uns zu erholen.“ Damals hatte er Kurzarbeit für seine Mitarbeiter – die Buchhandlung hat acht Angestellte, bildet auch aus – beantragt. „Wir gehen mit unseren Mitarbeitern sehr verantwortungsvoll um.“ Andererseits verzichtete er auf die auch für ihn theoretisch vorhandene finanziellen Soforthilfen im Frühjahr oder die November- und Dezemberhilfen. Wegen des hohen Aufwandes. Und er sei eben sparsam.

Ein paar Meter weiter, im City Center Ulzburg, ist es Manager Erich Lawrenz erst einmal ein Anliegen, die Disziplin der Kundinnen und Kunden zu loben. „Ich bin mit dem Verhalten der Bürger sehr zufrieden – mit wenigen Ausnahmen haben die Leute begriffen, dass wir eine Pandemie haben.“ Sprich: Maskenmuffel sind hier offenbar extrem selten. Stephan Holowaty pflichtet ihm bei: „Jeder hat das Recht, eine eigene Meinung zu haben. Aber keiner hat das Recht, andere Menschen zu gefährden. Die Querdenker sorgen dafür, dass wir alles länger zumachen müssen.“

Mit Kaufland hat Lawrenz einen Ankermieter, die Umsätze dürften hervorragend sein. Vorerst geschlossen sind unter anderem die Bekleidungsgeschäfte. Hier war aber auch schon vorher von Normalität keine Rede. „Das sogenannte Verweilen ist nicht mehr da. Die Bürger gehen sehr gezielt in die Läden“, so Lawrenz. Impulskäufe seien selten.

Auf Dauer ist das eine schwierige Geschäftsgrundlage. „Wir brauchen Besucherfrequenzen, ohne läuft es nicht“, sagt Erich Lawrenz. Und kommt von sich aus auf den Leerstand im CCU zu sprechen. Dass hier Flächen vakant sind, teilweise noch nie vermietet waren, ärgert Verwaltung und Politik, und verwundert Kunden. Seitdem sich Allwörden 2010 zurückgezogen hat, gibt es keinen Bäcker mit Café. Jetzt verspricht Lawrenz: „Wenn die Pandemie vorbei ist, wird sich hier einiges ändern.“ Sein Optimismus hat einen Grund. Denn das Center sei nicht mehr Bestandteil eines Immobilienfonds. Dadurch, sagt er, könne die Mietstruktur endlich flexibler gestaltet werden. „Wir haben umstrukturiert, weil klar war, dass es so nicht weitergehen kann. Das hatte aber nichts mit der Pandemie zu tun.“ Bewerber habe es bereits gegeben, doch bisher waren die Rahmenbedingungen offenbar nicht attraktiv genug. „Das Potenzial ist hier.“

Ganz so zuversichtlich ist Frauke Kuhlmann momentan nicht. Sie ist die Inhaberin von Crazy Sports, das Geschäft ist spezialisiert auf die Ausstattung von Vereinsmannschaften. Die frühere Fußballnationalspielerin ist bestens vernetzt in der Region. Ihr Markt ist fast komplett zusammengebrochen, der Ligenbetrieb, in Schleswig-Holstein insbesondere Fußball und Handball, ruht seit Ende Oktober, eine Wiederaufnahme scheint in weiter Ferne. „Das ist eine Katastrophe“, sagt Kuhlmann. „Ich verbrate Rücklagen. Wer keine hat, schafft es im kleinen Mittelstand nicht.“

Sie hat sich in diesem Jahr durch die komplizierten Verfahren zur finanziellen Unterstützung gekämpft und berichtet Stephan Holowaty von den Mühen. „Die erste Soforthilfe im Frühjahr war Chaos, man wusste gar nicht, ob der Antrag eingegangen war. Nur wer vehement nachfragte, bekam eine Rückmeldung.“ Die zweite Soforthilfe, die jetzt greifen soll für November und Dezember, hat sie über ihren Steuerberater beantragt. „Das war wahnsinnig viel Aufwand.“

Kuhlmann wünscht sich, dass diese Verfahren einfacher werden. Warum nicht alles über die Finanzämter laufen lassen? „Wir als Unternehmen sind dort schon durchleuchtet, die Umsatzdaten sind beim Finanzamt.“

Parallel haben sie und ihr Mitarbeiter Helge Schröter, der Wirtschaftsingenieurwesen an der FH Kiel studiert, aus der Not eine Tugend gemacht. Auf www.crazy-sports.de wird ein Webshop eingerichtet. Angesprochen werden nicht Teams, sondern Einzelkäufer, speziell Sneakerfans. „Die Seite steht“, sagt Schröter, der selbst aktiver Fußballer bei der FSG Kaltenkirchen ist. „Es ist ein separates Standbein, mit dem wir durch die Krise kommen wollen.“ Ein besteht also ein wenig Hoffnung, solange der Amateur- und Breitensport stillgelegt ist. „Es ist ja nicht nur so, dass die Leute Vereine, den Sport und die Fitness-Studios verlassen“, so Stephan Holowaty, „es kommt ja auch keiner nach.“ Der Ansatz von Crazy Sports ist in seinem Sinne. „Jeder muss über sein Geschäftsmodell ständig nachdenken.“​