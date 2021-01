Umsatzeinbußen beim Handwerk im Kreis Segeberg

Kreis Segeberg Bei vielen Handwerkerinnen und Handwerkern waren die Auftragsbücher auch im vierten Quartal 2020 noch gut oder befriedigend gefüllt. Aber bei allen, die ganz eng am Kunden ihren Dienst leisten müssen, brachte der Lockdown die Existenzangst zurück. Bei der landesweiten Konjunkturumfrage der Handwerkskammern

Lübeck und Flensburg sprachen 56 Prozent der Betriebe von einem guten, 28 Prozent von einem befriedigenden und 16 Prozent von einem schlechten Quartal. Damit verdoppelte sich die Zahl der Betriebe mit schlechter Auftragslage im Vergleich zum dritten Quartal.

Im Kammerbezirk Lübeck, zu dem der Kreis Segeberg gehört, sehen die Zahlen ganz ähnlich aus, wie im übrigen Land. 53 Prozent der Betriebe sprechen im vierten Quartal von einer guten, 29 Prozent von einer befriedigenden und 18 Prozent von einer schlechten Geschäftslage. Die Corona-Krise machte sich beim Umsatz und beim Auftragsbestand mit einem Minus von 35 Prozent stark bemerkbar. Die Investitionen gingen um 22 Prozent zurück.

Die Mitarbeiterzahlen und die Verkaufspreise blieben konstant. Die besten Branchen-Ergebnisse erzielten einmal mehr das Bauhaupt- und das Ausbaugewerbe. Im Kfz- wie auch im Nahrungsmittelhandwerk

überwogen die guten und befriedigenden Beurteilungen. Auch die Gesundheitshandwerke legten stark zu. Unter Corona leidet besonders das personenbezogene Dienstleistungshandwerk, also etwa die Friseurinnen und Friseure oder die Kosmetikerinnen und Kosmetiker. Auch in Teilbereichen der Industriezulieferer trübte sich die Stimmung laut der Konjunkturumfrage merklich ein.

Die neuerlichen Corona-Beschränkungen und die ungeklärte Frage, wie lange der zweite Lockdown noch gehen wird, beeinflusst die Erwartungshaltung für das erste Quartal 2021. Nur 15 Prozent der Betriebe glauben an eine bessere und 58 Prozent an eine gleichbleibende Konjunktur, 27 Prozent dagegen an eine schlechtere.

Pessimistisch bleiben das Friseur-Handwerk und Kosmetikgewerbe. Hier rechnen 40 Prozent der befragten Betriebe mit einer weiteren Verschlechterung der Geschäftslage. Ein Rückgang von Umsätzen, Aufträgen und der Investitionstätigkeit wird von je einem Drittel der Betriebe prognostiziert. "Alles Anzeichen für eine Unsicherheit, die sich zurzeit aufgrund der Corona-Thematik zunehmend breitmacht und die Prognose der

weiteren Konjunkturentwicklung im Jahresverlauf erschwert", heißt es in einer Mitteilung der Kammern.