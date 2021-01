Rathaus öffnet sich für die Bürgerbeteiligung

Norderstedt Neues Jahr, neue Sitzungsperiode: Am Montag, 18. Januar, treffen sich die Norderstedter Stadtvertreter im Hauptausschuss zum ersten Mal im Jahr 2021. Und es gibt gleich einiges zu besprechen. Immerhin wollen Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder und ihre Stadtverwaltung ausführlich zu der vom Rechnungsprüfungsamt erhobenen und von der Politik scharf kommentierten Kritik am Jahresabschluss 2019 der Stadt Stellung nehmen. Und die Fraktion Wir in Norderstedt (WiN) beantragt ob des zunehmenden Zerwürfnisses zwischen Stadt Norderstedt und dem Kreis Segeberg in vielen Sachfragen die Prüfung des Austrittes der Stadt Norderstedt aus dem Kreisverbund, hin zum Status der kreisfreien Stadt.

Dass rund um das Rathaus nach wie vor das Corona-Virus wütet, soll die Norderstedterinnen und Norderstedter nicht davon abhalten, sich an der politischen Diskussion zu beteiligen. Deswegen wird die Verwaltung ihre bis 31. Januar geschlossenen Türen zumindest für die Dauer der kommenden Sitzungen der Ausschüsse öffnen.

Der Hauptausschuss soll am Montag um 18.15 Uhr im Plenarsaal des Rathauses beginnen (Rathausallee 50). Der Haupteingang des Rathauses zum Rathausmarkt hin wird dafür ab 17.30 Uhr geöffnet. Gleiches gilt für die weiteren Sitzungen im Januar: Umweltausschuss (Mittwoch, 20. Januar, Beginn 18.30 Uhr im Plenarsaal); Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr (Donnerstag, 21. Januar, Beginn 18.15 Uhr im Plenarsaal); Sozialausschuss (Donnerstag, 21. Januar, Beginn 18.30 Uhr auf der Galerie); Schulleiterwahlausschuss (Freitag, 22. Januar, Beginn 18 Uhr im Plenarsaal).

Außergewöhnlich ist der Service, den die Stadtverwaltung für die Ausschussmitglieder sowie Bürgerinnen und Bürger bietet. Jeweils um 17.30 Uhr an den Sitzungsabenden wird der Rathausmarkt zum öffentlichen Parkplatz - unter Freihaltung der Feuerwehr- und Rettungswege, versteht sich. Wer zur Sitzung will, darf also direkt vor dem Verwaltungssitz parken - die Stadt betont, dass dies wirklich nur für jene Bürgerinnen und Bürger gilt, die auch wirklich zur Sitzung wollen. Eine Ausnahme ist der Donnerstag, 21. Januar, wenn auf dem Rathausmarkt der Wochenmarkt steht.

Für alle Besucherinnen und Besucher des Rathauses gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Maske, bis sie einen festen Sitzplatz erreicht haben und somit die nötigen Abstände zwischen allen Personen eingehalten werden können. Die Tagesordnungen für alle Sitzungen sind unter www.norderstedt.de in der Rubrik Politik und Rathaus im Ratsinformationssystem zu finden.