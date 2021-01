Die Schnapsflasche lag noch auf dem Fahrersitz

Kreis Segeberg. Weil er zu viel getrunken hatte, ist ein 38 Jahre alter Mann aus Norderstedt am Sonntag gegen 2.30 Uhr mit seinem VW Polo auf der Schleswig-Holstein-Straße gegenüber der Einmündung Am Exerzierplatz nach rechts von der winterglatten Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug durchbrach eine Böschung und kam schließlich auf einem Feld zum Stehen. Die von einem Zeugen herbeigerufene Polizeistreife fand den Fahrer noch angegurtet und mit einer geöffneten Flasche Schnaps auf dem Fahrersitz vor. Der Mann war so betrunken, dass vor Ort eine Atemmessung nicht vorgenommen werden konnte. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Fahrzeug ist gering, der Flurschaden beträgt einige Tausend Euro.

Am Sonnabend haben Beamte des Autobahnrevieres Bad Segeberg in der Zeit von 19 bis 19.30 Uhr mit einem Videowagen drei Autofahrer gestoppt, die auf der A 21 in Richtung Norden (im Bereich der Gemeinde Neversdorf) zu schnell unterwegs waren. Erlaubt sind dort 100 km/h - die drei Autofahrer fuhren zwischen 125 und 133 Kilometer pro Stunde. Die Fahrer haben nun mit einem Eintrag in das Fahreignungsregister (jeweils ein Punkt) und einer Geldbuße in Höhe von 70 bis 120 Euro zu rechnen.

Am Sonntag ist es auf der Hauptstraße in der Gemeinde Hitzhusen zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden gekommen. Ein 23 Jahre alter Mann aus Bad Bramstedt befuhr um 3.37 Uhr die Bundesstraße 206 in Richtung Itzehoe. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor der Fahrzeugführer in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über seinen Seat Ibiza und kam in einem Straßengraben zum Stehen. Dabei beschädigte er einen Leitpfosten und einen Baum. Der Bad Bramstedter, der 1,36 Promille intus hatte, wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Sowohl in Kaltenkirchen als auch in Henstedt-Ulzburg wurde am Sonnabend in Einfamilienhäuser eingebrochen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen drangen Unbekannte zwischen 15.15 und 23.15 Uhr gewaltsam in ein Haus am Kaltenkirchener Heideweg ein und stahlen Bargeld. Im Henstedt-Ulzburger Ericaweg verschafften sich der oder die Täter zwischen 17.14 und 17.27 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus und entwendeten ebenfalls Geld. Das Sachgebiet 4 der Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Tatorte unter Telefon 04101/2020.