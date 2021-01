260 Mitarbeiter der Segeberger Kliniken bereits geimpft

Bad Segeberg. In der ersten Woche nach dem bundesweiten Start der Covid-19-Schutzimpfungen haben bereits 260 der insgesamt 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Segeberger Kliniken eine erste Dosis des Impfstoffs erhalten. Wie das größte private Klinikunternehmen in Schleswig-Holstein mitteilt, hätten hierbei insbesondere Mitarbeiter der Covid-Infektionsstation, der Zentralen Notaufnahme und der Intensivstation Vorrang gehabt.

In dem Krankenhauskomplex gibt es zwei interne Impfzentren - eines in der Allgemeinen Klinik, das zweite im Herz- und Gefäßzentrum. Zwei ausgewählte Teams nehmen hier die Impfungen vor. Die erste geimpfte Person war die Ärztliche Leiterin des Covid-19-Krisenstabs, Stephanie Liedtke. „Ich bin zuversichtlich, dass wir in den kommenden Wochen dem Großteil unserer Mitarbeiter eine Impfung anbieten können“, so Liedtke. Die nächsten 150 Impfdosen sind für die kommende Woche angekündigt.

Anfangs habe die Impfbereitschaft im Unternehmen bei lediglich 50 Prozent gelegen, in den letzten Tagen sei diese dann deutlich gestiegen. Entscheidender Grund: Die bisher geimpften Personen klagen kaum über Nebenwirkungen. Einmal sei eine leichte Müdigkeit aufgetreten, ein anderes Mal ein muskelkaterähnliches Gefühl im Arm, ähnlich wie bei einer Grippeschutzimpfung. „Die Stimmung im Impfzentrum ist sehr positiv, die Erleichterung ist bei allen deutlich zu spüren.“, berichtet Sven Pagel, stellvertretende Pflegedienstleitung und Impfassistent.