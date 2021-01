Das "Pieks Ass“ im Poker gegen das Virus

.... Und Corona ist immer noch da, der rettende Impfstoff zwar auch, aber nur im Prinzip, denn noch sind die verfügbaren Mengen ziemlich überschaubar. Gesundheitsminister Heiner Garg zieht jedoch für Schleswig-Holstein eine Trumpfkarte. Bei uns darf jetzt der überschüssige Rest aus jeder Impfstoffampulle verimpft werden.

Überschuss? Tatsächlich. Das gute Zeug von Biontech, werksseitig portioniert für jeweils fünf Impfkandidaten pro Ampulle, reicht locker noch für einen sechsten. 20 Prozent mehr zum selben Preis, für solche Angebote steht man sonst beim Discounter Schlange. Die Discounter veranstalten allerdings auch einen Riesenwirbel um ihre Sonderaktionen – Plakate, Flyer, Werbespots, da wissen dann alle Bescheid. Biontech gibt diskret einen aus und überrascht damit die ahnungslosen Kunden, in diesem Fall unsere Politiker und das Personal in den Impfzentren. Das ist so, als würde ich eine Halbliterpulle Bier erwerben, schwungvoll in mein Lieblingsglas füllen, das passgenau einen halben Liter fasst, und mich dann über die Sauerei zu meinen Füßen wundern, weil nämlich – Überraschung! – in der Flasche 0,6 Liter Gerstensaft waren. Okay, 0,1 Liter Freibier sind schnell mit einem Strohhalm vom Fußboden gesaugt. Das Bonusmaterial aus den Biontech-Ampullen machten die Mediziner jedoch ratlos. Als Wissenschaftler möchte man ja exakt arbeiten, und wenn im Beipackzettel „5 Portionen“ steht, ist jede Übermenge irritierend. Doch nun ist, Garg sei Dank, die pragmatische Lösung gefunden. Pro Ampulle werden ab sofort sechs Menschen geimpft, das wird unser „Pieks Ass“ im Poker gegen das Virus.

Sollte es sich künftig erweisen, dass die Restmenge doch nicht ganz für Nr. 6 ausreicht, bietet ein Blick in die Weltliteratur probate Lösungsansätze. In seinem Roman „Die Straße der Ölsardinen“ beschreibt Literaturnobelpreisträger John Steinbeck eine Wohngemeinschaft liebenswerter Herumtreiber, die – neben reichlich anderen Macken – eine besondere Tradition pflegen. Einer von ihnen jobbt als Hilfskellner in einer Bar. Lassen die Gäste Getränkereste in den Gläsern stehen, schüttet der gute Mann diesen Segen in einen Krug, der nach Feierabend zusammen mit der Wohngemeinschaft vernascht wird – schmeckt jedes Mal anders, aber immer gut, und bietet stets Stoff für Spekulationen über die aktuelle Zusammensetzung des Inhalts. Ähnliches ließe sich problemlos in den Impfzentren realisieren. Ein paar Kanister mit Trichter. Rein mit den Resten aus der Ampulle. Das sorgt in diesen tristen Zeiten auch für einen Unterhaltungswert. Denn bald kommen ja noch mehr Impfstoffe dazu, und gewiss gibt es auch bei denen gewisse Restmengen. Und wer seine Impfung aus dem Kanister erhält und mit seinem Tipp über die Zusammensetzung seiner Dosis richtig liegt („59 Prozent Biontech, 38 Prozent Moderna und zwei Spritzer AstraZeneca!“), bekommt eine Monatspackung FFP2-Masken gratis.