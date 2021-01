Urteil Vier Jahre Haft für Kokain-Geschäft in Kaltenkirchen

Kiel/Kaltenkirchen. Anfang Juli fuhr der Lkw-Fahrer für eine slowenische Spedition vom Balkan nach Norddeutschland. In Kaltenkirchen nahm er im Auftrag unbekannter Hintermänner elf Kilo Kokain entgegen. Am Montag verurteilte das Kieler Landgericht den in U-Haft sitzenden Familienvater (42) aus Bosnien zu vier Jahren Freiheitsstrafe.

Lieferant der harten Droge war ein einschlägig vorbestrafter Bauunternehmer (45) aus Kisdorf. Ihm hatte der Angeklagte als Bezahlung eine Tüte mit in Plastik eingeschweißten Geldbündeln übergeben – insgesamt 212.000 Euro. Der im Mercedes Cabriolet vorgefahrene Unternehmer wurde bereits kurz vor Weihnachten zu vier Jahren und zehn Monaten Freiheitsstrafe verurteilt.

Beide Drogenkuriere hatten sich laut Urteil der 10. Großen Strafkammer des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln und der Beihilfe zum Drogenhandel schuldig gemacht. Beide handelten als Boten im Auftrag unbekannter Hintermänner, deren Identität sie verschwiegen.

Nach einem Hinweis slowenischer Drogenfahnder wurde die Übergabe des Kokains von der Polizei überwacht. Die Festnahme erfolgte in einem Gewerbegebiet in Kaltenkirchen. Im Straßenverkauf hätte der sichergestellte Stoff laut Anklage rund 750.000 Euro eingebracht. Dass er nicht in Umlauf kam, wertete das Gericht strafmildernd.

„Ohne Corona säße ich jetzt nicht hier“, erklärte der bisher unbescholtene Lkw-Fahrer. Vor seinem Speditionsjob hatte der Vater von zwei Kindern nach eigenen Angaben viele Jahre lang als Busfahrer Touristen die Sehenswürdigkeiten seiner Heimat nahegebracht. „Bis Ende 2019 hatte ich gute Arbeit und keine Probleme.“ Jetzt habe er Angst um seine Kinder. Um sie zu schützen, verschweige er die Auftraggeber.

Zu Prozessbeginn hatte der Angeklagte behauptet, ein Unbekannter habe ihn auf einer Autobahnraststätte an der A 7 angesprochen und um eine Gefälligkeit gebeten. Er habe spontan zugesagt, für ihn ein Paket abzuholen. Später räumte er ein, sein neuer Chef habe ihn schon vor Antritt der Fahrt auf einen Sondertransport von „Proteinpulver“ vorbereitet.

„Naiv“ nannte sein Verteidiger die Vorstellung seines Mandanten. Der Staatsanwalt betonte, schon das Gewicht der Geldbündel hätte ihm klarmachen müssen, dass es hier nur um harte Drogen gehen konnte. Warum sonst hätte man ihm eigens für die Übergabe ein iPhone zur Verfügung gestellt?

Bevor Kripo-Spezialisten die Mobilfunk-Daten als Beweismittel sichern konnten, wurden diese komplett gelöscht. Sein Mandant könne es nicht gewesen sein, sagte der Verteidiger. Die in der Apple-Software als Schutz vorgesehene Fernlöschung sei erst nach der Festnahme erfolgt.