Tag aus HSV-Fanszene: Polizei Norderstedt schnappt Hamburger Sprayer

Der junge Mann hinterließ in der Nacht zum Sonntag mehrere Schriftzüge. War er auch für andere Graffitis verantwortlich?

Ein offenbar dem HSV nahestehender Sprayer aus Hamburg ging der Polizei in Norderstedt ins Netz (Symbolbild).

Norderstedt. Die Polizei in Norderstedt hat in der Nacht zum Sonntag einen offenbar dem HSV nahestehenden Sprayer aufgespürt. Ein Zeuge habe um kurz nach Mitternacht eine Personengruppe gemeldet, die in der Straße Kohfurth die Schaufensterscheibe eines Discounters besprühte.

An einem U-Bahnhof wurden die drei Verdächtigen schließlich von den Beamten gestellt. Zuvor sollen sie laut dem Zeugen noch an zwei weiteren Stellen ihre Graffitis hinterlassen haben.

Sprayer aus Hamburg hinterließ Tags aus HSV-Fanszene

Das entsprechende Tatwerkzeug fanden die Beamten bei einem der drei Verdächtigen: einem 23 Jahre alten Mann aus Hamburg. Ein Alkoholtest ergab: Er hatte 1,57 Promille im Blut.

Der junge Mann hat nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei jeweils einen verschnörkelten Schriftzug ("Tag") gesprüht, der sich wie "WEST 419" lese und der HSV-Fanszene zuzuordnen sei. Die Ermittler prüfen nun, ob er für weitere Taten verantwortlich ist.

Gegen den mutmaßlichen Sprayer wurde ein Strafverfahren wegen fortgesetzter Sachbeschädigung eingeleitet. Seine beiden Begleiter stufte die Polizei als unverdächtig ein.

