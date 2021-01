"Ein außergwöhnlich ruhiger Jahreswechsel"

Kreis Segeberg Von einem außergewöhnlich ruhigen Jahreswechsel spricht die Leitstelle in Norderstedt. Die Wehren im Kreis Segeberg rückten lediglich zu acht Einsätzen mit Bezug zur Silvesternacht aus. Der im Vergleich schwerste Zwischenfall ereignete sich in Henstedt-Ulzburg, wo aus bislang unbekannter Ursache ein Auto Feuer gefangen hatte. Ansonsten hatten die Wehren nur kleinere Brände zu löschen, etwa in Brand gesetzte Mülltonnen oder Unrat.

Auch im übrigen Schleswig-Holstein blieb es ruhig, der Feuerwehrverband spricht sogar von der ruhigsten Silvesternacht seit ewigen Zeiten. Nach Auswertung der ersten Berichte der Leitstellen im Land mit Stand 6 Uhr wurden landesweit nur 67 Feuerwehreinsätze gezählt. Zum Vergleich: Im Vorjahr lag die Zahl bei etwa 300 Einsätzen. Silvesterfeuerwerk verursachte einige Brände. Aber es gab keinen Verletzten durch unsachgemäßen Umgang mit Raketen oder Böllern.

Den größten Personaleinsatz bedingte um 0.38 Uhr ein Dachstuhlbrand in Jübek. Die Löschversuche des Eigentümers waren erfolglos geblieben. Sieben Feuerwehren und viele Einsatzkräfte unter Atemschutz verhinderten den Großbrand und brachten das Feuer unter Kontrolle.

Die Leitstelle Mitte verzeichnete für die Bereiche Kiel, Rendsburg-Eckernförde, und Plön nur acht acht Feuerwehreinsätze. "Es war äußerst entspannt", meldete die Feuerwehr. Auch in den Kreisen Dithmarschen, Pinneberg und Steinburg gab es nur 13 Feuerwehreinsätze. Darunter eine Notfalltüröffnung in Glückstadt. Doch dahinter stießen die Feuerwehrleute nur auf eine schwerhörige Dame, deren defekte Lampe mit einer minimalen Rauchentwicklung den Alarm ausgelöst hatte.

Die Leitstelle Süd für die Kreise Herzogtum Lauenburg, Stormarn und Ostholstein zählte 17 Brandeinsätze. In Bargfeld-Stegen wurde eine Person bei einem Verkehrsunfall verletzt. In Neumünster sprach die Feuerwehr von einer "sowas von ruhigen Nacht". Im Stadtgebiet kam es lediglich zu einem Kleinbrand auf der Straße durch brennendes Silvesterfeuerwerk.

Landesbrandmeister Frank Homrich dankte den überwiegend ehrenamtlichen Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren, aber auch den Beamten der vier Berufsfeuerwehren im Land für die Bewältigung der Einsätze in der

Silvesternacht. "Auch wenn die Einsatzzahlen durch das diesjährige Verkaufsverbot von Feuerwerk auf einem historischen Tiefstand sind, hat sich unser flächendeckendes Netz an Feuerwehren auch in dieser besonderen Nacht

wieder einmal bewährt. Ohne das Ehrenamt hätte unsere Sicherheitsarchitektur gravierende Schwächen", so Homrich.