Klinik in Rckling beklagt drei weitere Todesopfer

In dem psychiatrischen Zentrum starben zwei Männer und eine Frau an einer Covid-19-Infektion

Kreis Segeberg Drei Menschen erlagen im Psychiatrischen Zentrum in Rickling den Folgen einer Covid-19-Infektion. Das meldet der Infektionsschutz des Kreisgesundheitsamtes am Mittwoch. Nach diesen Angaben starben zwei Männer im Alter von 81 und 83 Jahren sowie eine Frau im Alter von 59 Jahren.

Schon in der vergangenen Woche starb dort an Heiligabend eine Frau. Betroffen ist die Station 10 B der Fachpflegeeinrichtung Lindenhof, die räumlich vom Krankenhaus getrennt ist. Dort leben 25 Personen, sie werden betreut von 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Laut Gesundheitsamt wurden dort 20 Patientinnen und Patienten sowie neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter positiv getestet. Fünf Bewohner mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Kreisweit wurden am Mittwoch 42 Covid-19-Neuinfektionen gemeldet, darunter 19 Kontaktpersonen von bereits Infizierten. Die Gesamtzahl aller bisher nachgewiesenen Infizierten im Kreis beträgt jetzt 2537. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt bei 69,6 Fällen je 100.000 Einwohner.

Wieder als genesen im Kreis gelten 2085 Menschen. Aktuell sind 397 Personen registriert, die mit Corona infiziert sind. In häuslicher Quarantäne befinden sich 1233 Personen, wieder aus dieser entlassen sind 6866. In einer Klinik müssen 39 Personen versorgt werden, davon 7 auf einer Intensivstation. Die Gesamtzahl der Verstorbenen an oder mit COVID-19 im Kreis Segeberg beträgt 55.

Wie berichtet kam es bei der Vergabe der Impftermine im Kreis Segeberg zu einer Panne. Als Impfzentrum für den Kreis Segeberg wurde auf dem Landesportal Wahlstedt angezeigt, obwohl kommende Woche dort nicht der Betrieb aufgenommen wird, sondern von Montag, 4. Januar, an im Impfzentrum in Kaltenkirchen. Das Ministerium hat nun nochmals sein Bedauern für den Fehler ausgedrückt. Alle Personen, die für Wahlstedt einen Impftermin für die kommende Woche gebucht haben, werden direkt kontaktiert. Sie können den Termin in Kaltenkirchen wahrnehmen. Sollte das nicht möglich sein, können sie den Termin stornieren. Es wird ebenso möglich sein, auf einen späteren Zeitpunkt in Wahlstedt umzubuchen, wenn das Impfzentrum dort

eröffnet ist. Da der Eröffnungstermin Wahlstedt abhängig von den verfügbaren Impfdosen ist und daher noch nicht feststeht, wird dazu geraten, nach Möglichkeit den Termin in Kaltenkirchen wahrzunehmen.

Impfportal des Landes: https://www.impfen-sh.de/sh/start.