Die Böllerverbotszonen im Kreis Segeberg

Kreis Segeberg Der Kreis Segeberg hat eine Allgemeinverfügung erlassen, die in bestimmten Gebieten des Kreises Feuerwerke und Böller verbietet. Das Verbot gilt vom 31. Dezember, 16 Uhr, bis zum 1. Januar, 10 Uhr.

In der Kreishauptstadt Bad Segeberg wurden zu Verbotszonen erklärt: Die Fußgängerzone mit der Kirchstraße, dem Marktplatz, der Hamburger Straße, der Kurhausstraße und der Oldesloer Straße. Außerdem die Seepromenade, das Naturdenkmal Kalkberg mit dem Karl-May-Platz und der Südstadtpark.

In Henstedt-Ulzburg ist das Böllern auf dem Marktplatz Ulzburg vor dem CityCenter Ulzburg verboten, außerdem auf dem Marktplatz Rhen, Norderstedter Straße Ecke Wilstedter Straße, und auch im Bürgerpark.

Auch in den Dörfern des Kreises gilt das Verbot an manchen Orten, etwa im Bereich des Amtes Bornhöved. Verbotszonen sind der Berliner Platz, der Alte Markt, der Seeweg, die Schul- und Feldstraße und der Mühlenteich in Bornhöved. Weitere Verbotszonen: Das Dörphus in Damsdorf, der Dörpplatz in Gönnebek, der Seeweg in Schmalensee, der Dorfplatz und die Seestraße in Stocksee, der Dörpplatz in Tarbek, die Straße Am hohen Stein in Tensfeld sowie die Iserstraße und die Straße Am Markt in Trappenkamp. Im Amt Trave-Land gilt das Verbot an der Badestelle am Klüthsee und jener am Segeberger See in Klein Rönnau.

Generell gelte, dass Zusammenkünfte und Ansammlungen im öffentlichen Raum als auch im privaten Raum mit mehr als den Personen des eigenen Haushalts unabhängig von der Personenzahl oder maximal fünf Personen aus maximal zwei Haushalten verboten sind.