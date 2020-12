Kaltenkirchen hat eine neue Stadtjugendpflegerin

Die 35 Jahre alte Diplom-Pädagogin Katrin Voß will den jungen Menschen in der Stadt eine Stimme geben.

Kaltenkirchen. Katrin Voß ist die neue Stadtjugendpflegerin in Kaltenkirchen. Ihre Stelle wurde in der Stadtverwaltung neu geschaffen. "Ich freue mich auf die neue Aufgabe in Kaltenkirchen und bin gespannt auf das, was kommt“, sagt die 35 Jahre alte Diplom-Pädagogin. Sie hoffe, den jungen Menschen in der Stadt eine Stimme geben zu können und mit ihnen Kaltenkirchen im Interesse von Kindern und Jugendlichen zu gestalten.

Zu Katrin Voß' Aufgaben zählen die inhaltliche und organisatorische Begleitung der Jugendstadtvertretung, Planung und Entwicklung der Jugendarbeit sowie die Beratung und Unterstützung von Vereinen, Einrichtungen und Institutionen. Außerdem ist sie für offene Beratungsangebote für Kinder und Jugendliche zuständig.

Katrin Voß wohnt mit ihrem Mann seit vier Jahren in Kaltenkirchen. Vor ihrem Wechsel auf die neue Stelle war sie als Schulsozialarbeiterin am Berufsbildungszentrum Norderstedt tätig. Sie ist von Montag bis Freitag zu den Öffnungszeiten des Rathauses unter der Telefon unter 04191/939 414 oder per Mail an K.Voss@kaltenkirchen.de erreichbar.