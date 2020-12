Norderstedter Genossen laden zum virtuellen Neujahrsempfang

Norderstedt Es ist seit Jahren in Norderstedt Tradition, dass die Genossen der SPD immer am ersten Sonntag des neuen Jahres zum ersten Neujahrsempfang in der Stadt laden. Doch in der Corona-Pandemie ist damit Schluss. Der Empfang im SPD Podium an der Ochsenzoller Straße mit vielen Gästen aus Politik und Gesellschaft ist nicht möglich.

Doch sang- und klanglos will der SPD-Ortsverein das Jahr 2021 nicht beginnen lassen. Die SPD lädt deswegen zum ersten Online-Neujahrsempfang. "Wenn wir unsere Gäste nicht zu uns holen können, dann gehen wir eben zu unseren Gästen”, sagt Tobias Schloo, Stadtvertreter. Auch die in diesem Jahr wiedergewählte Ortsvereinsvorsitzende Katrin Fedrowitz freut sich auf den kommenden Live-Stream: “Das wird unser erster Versuch eine solche Veranstaltung live zu übertragen. Das ist schon aufregend!” Technisch sei alles soweit aufbereitet, dass nichts schiefgehen sollte. "Aber ob am Ende alles hält, wird der Stream zeigen”, sagt Tobias Schloo. Katrin Fedrowitz bedauert, dass man sich nicht persönlich begegnet: ”Natürlich ist der direkte Kontakt immer noch am schönsten, aber wir erhoffen uns, dass wir die Menschen auch über dieses für uns neue Format erreichen.”

Der Live-Stream ist am 3. Januar 2021, um 11 Uhr auf der Seite der SPD Norderstedt auf Facebook unter https://facebook.com/spd.norderstedt zu sehen.