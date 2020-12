Kupferdiebe erwischt, Radfahrer angefahren

Norderstedt Zwei Männer, 17 und 29 Jahre alt, hatten sich am Sonntag, 27. Dezember ein Firmengrundstück am Norderstedter Schützenwall ausgeguckt. An einer Gebäudewand begannen die beiden rumänischen Staatsbürger mit der Demontage von diversen Kupferrohren. Einen Transporter hatten die beiden zum Abtransport der Rohre bereit gestellt.

Bei den aufmerksamen Anwohnern blieb das Treiben der Männer allerdings nicht unentdeckt. Sie informierten sofort die Polizei. Gegen 15.50 Uhr traf eine Streifenwagenbesatzung am Tatort ein und konnte die beiden Männer auf frischer Tat festnehmen. Die Täter hatten bereits 40 Teilstücke an der

Grundstücksgrenze zum Abtransport bereitgelegt.

Die geständigen Täter wurden nach den polizeilichen Maßnahmen und einer

staatsanwaltschaftlichen Entscheidung wieder entlassen und müssen sich nun wegen

des versuchten gemeinschaftlichen Diebstahls verantworten.

In Bad Bramstedt wurde bereits am Mittwochnachmittag, 23. Dezember, ein 59-jähriger Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt. Der Mann war gegen 15.47 Uhr an der Kreuzung

Lohstücker Weg und Vogelstange unterwegs. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei wollte der Bad Bramstedter die Kreuzung in Richtung Vogelstange überqueren. Dabei wurde er aus ungeklärter Ursache vom Skoda Octavia einer 55-jährigen Frau aus Lentföhrden erfasst, die mit auf dem Lohstücker Weg in Richtung Bundesstraße 206

fuhr.

Der Radfahrer erlitt schwere Verletzungen am Rücken und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Verletzungen seien aber nicht lebensbedrohlich, teilt die Polizei mit. Die Polizei in Bad Bramstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise sind an die Polizei unter 04192/39110.

In Henstedt-Ulzburg kam es am Mittwoch,23. Dezember zu einer Fahrerflucht. Ein unbekannter Autofahrer muss an der Waldschneise einen am Straßenrand abgestellten Mercedes angefahren haben und sich danach aus dem Staub gemacht haben.

Die 63-jährige Besitzerin des Wagens bemerkte den Schaden in Höhe einer vierstelligen Summe am Mittwoch gegen 6.15 Uhr. Die Beamten der Polizeistation Henstedt-Ulzburg haben die Ermittlungen

aufgenommen und suchen nun Zeugen, die den Unfall beobachtet oder Hinweise auf

den Unfallverursacher geben können. Der Unfall dürfte sich in der Zeit zwischen

Dienstag, 22. Dezember, 16.30 Uhr und Mittwoch, 23. Dezember, 6.15 Uhr ereignet

haben. Hinweise an die Polizei unter 04193-99130.