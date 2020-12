Friedrichsgaber Feuerwehr löscht angebranntes Essen

Norderstedt. Die freiwilligen Feuerwehren im Norderstedter Stadtgebiet haben ein relativ ruhiges Weihnachten ohne schwerwiegende Einsätze hinter sich. Achtmal mussten die Feuerwehrleute ausrücken, meist ging es um Notfalltüröffnungen oder fälschlicherweise ausgelöste Brandmelder wie etwa in der Tiefgarage des Herold-Centers.

Darüber hinaus wurde die Friedrichsgaber Wehr am 24. Dezember in die Straße Hainholz gerufen, wo in einem Mehrfamilienhaus ein Heimrauchmelder ausgelöst hatte. Auch Brandgeruch wurde vernommen. Die Ursache war angebranntes Essen auf einem eingeschalteten Herd. Dieses wurde gelöscht, die Wohnung gelüftet, eine Bewohnerin durch den Rettungsdienst betreut.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag wurde die Freiwillige Feuerwehr Garstedt gegen

20.30 Uhr in den Margarita-Lillelund-Weg alarmiert. Hier war ein Abfalleimer an

einer Hauswand in Brand geraten. Vor Eintreffen der Feuerwehr waren durch

Anwohner bereits erste Löschmaßnahmen eingeleitet worden, so dass der Einsatz

nach einer knappen halben Stunde beendet war.