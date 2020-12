Kreis Segeberg Corona-Ausbruch im Psychiatrischen Zentrum in Rickling

KREIS SEGEBERG Im Psychiatrischen Zentrum Rickling hat es im Bereich Reha

und Pflege einen Corona-Ausbruch gegeben. Nach bisherigen Ermittlungen des

Infektionsschutzes des Kreises Segeberg sind 20 Patientinnen und Patienten sowie neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Virus infiziert. Der betroffene Bereich steht unter Quarantäne. Eine weitere Testung soll nach Weihnachten stattfinden. Zwischen Kreis und Einrichtung gibt es mehrmals täglich eine enge Abstimmung. Die Ermittlungen des Infektionsschutzes dauern an.

Kreisweit hat es seit Dienstagnachmittag 52 nachgewiesene Covid-19-Neuinfektionen gegeben, darunter sechs Kontaktpersonen. Nach einer Datenbereinigung beträgt die Gesamtzahl aller bisher nachgewiesenen

Infizierten im Kreis jetzt 2389. Wieder als genesen gelten 1802 Menschen. Aktuell sind 542 Personen mit Corona infiziert. In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 1463 Personen, wieder aus dieser entlassen sind 6520. 40 Personen werden in einer Klinik versorgt, davon vier auf einer Intensivstation. Die Gesamtzahl der Verstorbenen an oder mit Covid-19 im Kreis Segeberg beträgt unverändert 45.







Das Robert-Koch-Institut gibt den 7-Tage-Inzidenzwert für den Kreis mit 90,2 an.