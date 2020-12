Teich in Norderstedt vor Austrocknung: Amt rettet Fische und Amphibien

Der Wasserstand eines Teiches am Rantzauer Forstweg war so gefallen, dass die Tiere in Lebensgefahr waren. Ursache ist noch unklar.

Wasser läuft aus den Schläuchen der Feuerwehr in den Teich am Rantzauer Forstweg.

Norderstedt. Der Teich am Rantzauer Forstweg wurde von der Stadt Norderstedt und der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Segeberg als Amphibienschutzanlage angelegt. Nachdem der Tiefstand entdeckt wurde, rückten am Montag das Betriebsamt der Stadt und die Feuerwehr Friedrichsgabe an. In einem Einsatz rund um die Uhr. Die Feuerwehr legte vier Schlauchleitungen zu zwei nahegelegenen Hydranten.

Feuerwehr pumpt Wasser in Norderstedter Teich

Pumpen wurden angeschlossen, die das Wasser in den Teich beförderten. Das Betriebsamt machte sich zusätzlich mit einem großen Spülwagen auf den Weg, pumpte an anderer Stelle Wasser ab und transportierte es in den Teich am Rantzauer Forstweg. Am Dienstagvormittag konnten die Schlauchleitungen wieder abgebaut werden. Der Rantzauer Forstweg war für die Dauer der Pumpaktion

voll gesperrt.

Der Wasserstand im Teich hat sich nun wieder reguliert, die Tiere sind außer Gefahr. Das Betriebsamt will den Teich nun engmaschig überwachen, um ein erneutes Absinken des Wasserstandes schnell zu entdecken. Die Ursache für das rapide Absinken ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch unklar. Möglich ist laut Stadtverwaltung, dass es mit der trockenen Witterung der vergangenen Monate zu tun hat