Andreas Herrmann, Beauftragter der Bundeswehr für die Zusammenarbeit mit dem Kreis Segeberg und vielen Norderstedtern als Inhaber eines Reisebüros bekannt, steht in der zum Corona-Impfzentrum umgebauten Tennishalle in Wahlstedt. Hier sind die erforderlichen Umbauarbeiten weitgehend abgeschlossen.

Wo in Norderstedt ein Impfzentrum entstehen soll, ist nach wie vor unklar. Die Standorte in Kaltenkirchen und Wahlstedt sind so gut wie einsatzbereit.