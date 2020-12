Zwei Männer versuchten am Donnerstagnachmittag in ein Haus in Hamdorf einzudringen. Polizei bittet um Hinweise.

Kreis Segeberg. Nach einem versuchten Einbruch in Hamdorf bittet die Polizei Zeugen um Hinweise . Gesucht werden zwei Männer , die am Donnerstag zwischen 16 Uhr und 16.45 Uhr in ein Haus an der Kieler Straße eindringen wollten.

Kurz darauf beobachtete ein Zeuge die zwei Männer, die etwa Anfang 20 Jahre alt sind, glattes und kurzes schwarzes Haar haben und mit schwarzen Jacken bekleidet waren. Beide Personen trugen einen Mund-Nasen-Schutz. Hinweise an die Kripo unter 04101/2020.