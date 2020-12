Langenhorn . Die Apotheke, der Friseur und die Schneiderei – sie waren vor 40 Jahren zuerst da. Und sie sind geblieben. Heute gibt es noch einen Drogerie-Discounter, ein Zeitschriften-Geschäft, das Stadtteilbüro und den Verein „Leila – Leben in Langenhorn“, der für ein buntes Leben auf dem Marktplatz Käkenhof sorgen will. Dominiert wird der Marktplatz von der Figurengruppe, die die Hamburger Künstlerin Doris Waschk-Balz 1983 arbeitete.

Birgit Bück (l.) und Hilke Gesine Möller haben die Ausstellung konzipiert.

Foto: Heike Linde-Lembke

„Leider können wir das 40-jährige Bestehen wegen Corona nicht mit allen Bürgerinnen und Bürgern feiern, aber wir haben Fotografien aus den vergangenen 40 Jahren zusammengestellt und werden sie in den Schaufenstern der Geschäfte rund um den Marktplatz Käkenhof zeigen“, sagt Hilke Gesine Möller von Organisationsteam des „Leila“. Den überwiegenden Teil der Fotografien stellt Birgit Bück aus. Einige Fotos aus der Gründerzeit des Marktplatzes kommen vom Langenhorner Archivar Erwin Möller, beispielsweise das Foto von der Grundstein-Legung für die Mehrfamilienhäuser mit Läden um den Marktplatz herum von 1980 mit dem damaligen Verteidigungsminister Hans Apel. Langenhorn-Nord war sein Wahlkreis.

Auch ein Foto vom Stadtteilfest 1983 mit zwei flanierenden Damen mit Kapothut und Blaskapelle kommt aus dem Fundus von Erwin Möller. Eine Luftbildaufnahme vom 3. Mai 1962 hingegen stammt aus dem Archiv der Hamburger Luftbildstelle.

Der Fotografie-Querschnitt zeigt, wie sich der Stadtteil seit den 70er-Jahren verändert hat. „Prägend sind die Mehrfamilienhäuser, die ab 1980 gebaut wurden“, sagt Hilke Gesine Möller. Nach der Bauzeit mit Kränen, Mischmaschinen, vielen Sand- und Steinhaufen kamen die Stadtteilfeste, gefolgt von Kunst-Aktionen vor allem für Kinder mit Künstlerinnen wie den Bildhauerinnen Mona Schewe-Buggea und Anne Ochmann, die 2012 mit den Kindern den Harlekin-Brunnen im Innenhof der Duisburger Straße und das Thronhaus an der Walter-Schmedemann-Straße aus Mosaik-Steinen baute.

Bewohner erzählen vom Leben im Quartier

Bereits 2005 arbeiteten fünf Jugendliche unter der Leitung des Künstlers Söntje Nissen-Knack ein Wandbild am ella-Kulturhaus. „Langenhord-Nord hat viele Kunstwerke im öffentlichen Raum, sie tragen dazu bei, dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner mit ihrem Stadtteil identifizieren“, sagt Birgit Bück.

Die Foto-Ausstellung in den Schaufenstern wird begleitet von Texttafeln mit Erinnerungen der Bewohner im Quartier. Sie erzählen, wie sich das Leben im Quartier entwickelte, wie Geschäfte eröffnet und wieder geschlossen wurden, wie Vereine und Gruppen Treffen und Feste in den Gemeinschaftsräumen am Marktplatz veranstalteten, wie das Kulturhaus ella entstand und die 30er-Zone eingerichtet wurde.

Regelmäßig finden Feste wie das „Buffet der Kulturen“ statt mit Spezialitäten aus aller Welt, kredenzt von Bürgerinnen aus aller Welt, dazu das Marktfest, für das Chöre und Bands auf einer Bühne Musik machen und tanzen, ein Weihnachtsfest und das Internationale Frauenfest im März.

„Das alles geschieht, weil Menschen mitmachen und Ideen haben. Die Saga und der Verein Internationaler Bund haben alles sehr aktiv unterstützt“, betont Hilke Gesine Möller.