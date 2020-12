Norderstedt. Wer schon immer einmal an einer Schule Pausenaufsicht führen wollte, hat dazu jetzt die Gelegenheit: Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur sucht ,,Unterstützungskräfte für Aufsichtstätigkeiten“ an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen. Hintergrund ist der stark angestiegene Bedarf an Aufsichtspersonen in Zeiten der Corona-Pandemie . Weil sich die Kohorten der nach Jahrgängen aufgeteilten Schülerinnen und Schüler aus Infektionsschutzgründen weder im Schulgebäude noch in den Pausen begegnen dürfen, haben sich die Pausenzeiten an einigen Schulen teilweise vervielfacht. Die Aufsichten sind allein von den Lehrerinnen und Lehrern damit kaum noch zu leisten.

Beispiel Lessing-Gymnasium in Norderstedt. Täglich kommen rund 700 Schülerinnen und Schüler und 60 Lehrkräfte in den Präsenzunterricht. Maske tragen ist für alle Pflicht, auch in den Pausen. Hinzu kommen 400 Kinder aus der Gemeinschaftsschule und weitere 40 Lehrkräfte. ,,Macht zusammen 1200 Personen unter einem Dach. Wir haben zwei Schulen in einem Gebäude“, betont Schulleiter Carsten Apsel.

Der Übergang zur Gemeinschaftsschule wurde dichtgemacht. Damit sich die einzelnen Jahrgänge der Lessing-Schüler untereinander nicht begegnen, hat die Schulleitung ein perfekt ausgeklügeltes System entwickelt: Um überfüllte Busse und Bahnen für die Schülerinnen und Schüler zu vermeiden, wurde der Unterrichtsbeginn auf drei Anfangszeiten verteilt. Über sechs - statt bisher zwei - Aus- und Eingänge gelangen die Gymnasiasten in das Gebäude und auf den Pausenhof. Selbst die Feuertreppe wird mitbenutzt. Und: Statt zwei große Pausen gibt es jetzt zwei jeweils achtfach geteilte große Pausen im Lessing-Gymnasium, von denen einige zeitversetzt beginnen und enden. Hinzu kommen zahllose Fünf-Minuten-Pausen. Und die unterschiedlichen Essenszeiten der in Kohorten aufgeteilten Schüler in der nach wie vor geöffneten Mensa.

Florian Schmieder war früher selbst Schüler am Gymnasium

All das zu bedienen und die Schülerströme auch noch sicher zu den Klassen und einzelnen Fachräumen zu begleiten, ist eine logistische Herausforderung für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gymnasiums.

Mit diesen Schildern werden die Schülerinnen und Schüler aufs Maskentragen hingewiesen.

Foto: Jörg Riefenstahl

Einer, der die Abläufe bestens kennt, ist Jura-Student Florian Schmieder (20). Der ehemalige Lessing-Schüler aus Norderstedt ist einer von zwei Unterstützungskräften für Aufsichtstätigkeiten des Ministeriums, die seit einigen Tagen abwechselnd als zusätzliche Pausenaufsichten in der Schule arbeiten. ,,Ich habe durch einen Elternbrief davon erfahren, dass es möglich ist, sich beim Ministerium zu bewerben, um hier als Pausenaufsicht zu arbeiten“, sagt der junge Mann, dessen jüngerer Bruder im Abi-Jahrgang des Gymnasiums ist.

Eigentlich studiert Florian Schmieder in Marburg. Weil sämtliche Vorlesungen, Seminare und selbst Klausuren bis auf Weiteres nur noch digital stattfinden, hat er seine Studentenbude kurzerhand vermietet, ist zurück zu seiner Mutter nach Norderstedt gezogen und hat sich für den Job an seiner ,,alten“ Schule beworben.

Schulhof ist in acht Bereiche geteilt und wird beaufsichtigt

Dreimal pro Woche, von 9 Uhr bis 14.30 Uhr, arbeitet er als Pausenaufsicht. Für 13 Euro pro Stunde. Für einen Aushilfsjob sei das völlig okay, sagt der junge Mann. Schulleiter Carsten Apsel ist heilfroh, dass er ihn hat. ,,Es ist toll, dass das Land uns diese Möglichkeit gibt. Unsere Kolleginnen und Kollegen, die alle Pausenfelder bedienen müssen, werden durch die beiden Aushilfen, von denen immer eine da ist, sehr entlastet.“

Florian Schmieder kennt im Schulgebäude und auf dem Gelände jeden Winkel. Morgens dreht der 1,90 Meter-Mann, der in seiner Freizeit Basketball spielt, eine Kontrollrunde durch das Schulgebäude, bevor die erste Pausenaufsicht beginnt. Pünktlich mit dem Gongschlag stellt er sich auf den Flur und schaut, ob alle ordentlich ihre Maske tragen und den richtigen Ausgang benutzen. Die allermeisten tragen den Mundnasenschutz – auch auf dem Schulhof, der in acht Bereiche eingeteilt ist und von den Lehrkräften beaufsichtigt wird.

Und wenn es mal mit dem Abstand oder der Maske doch nicht so klappt? ,,Die jungen Schüler hören, was ich ihnen sage. Etwas schwieriger wird es bei den Älteren“, sagt der Student. Bei einem Rundgang während der zweiten großen Pausen verhalten sich alle Schülerinnen und Schüler vorbildlich. ,,Die meisten setzen gern die Maske auf. Sie freuen sich, dass sie in der Schule ihre Freunde treffen. Die sehen sie ja sonst gar nicht“, sagt Florian Schmieder.

Dass immer wieder Schülerinnen und Schüler des Berufsbildungszentrums (BBZ) ohne Maske an der Moorbekstraße in Gruppen unterwegs sind, kann er nicht verstehen: ,,Die ignorieren Maske und Abstand komplett. Das liegt aber nicht in unserer Verantwortung.“