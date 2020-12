Kreis Segeberg. Sie verbringen während der Corona-Pandemie viel Zeit in den eigenen vier Wänden, und die Langeweile nagt an Ihnen? Nun, versuchen Sie, das folgende Denksport-Rätsel zu lösen.





Mitte des 19. Jahrhunderts waren in Deutschland bereits die meisten technischen Errungenschaften des industriellen Revolutionszeitalters in Betrieb. Fabrikschlote qualmten, Schienenwege verbanden Großstädte, und Telegrafendrähte durchzogen die Landschaft. Doch an vielen Gegenden gingen die modernen Zeiten noch vorüber. So galt zum Beispiel die Lüneburger Heide als abgelegenes Ödland, von Friedrich Engels kurzerhand als „norddeutsche Sahara“ abgetan. Der Schweizer Pfarrer Jeremias Gotthelf ging in einem Reisebericht sogar noch weiter – er empfahl die Heide als permanentes Schlachtfeld: „Hier in dieser Wüste wäre Raum für die streitsüchtigen Könige... nicht mehr in den fruchtbaren Feldern ihres Staates, sondern in der Lüneburger Heide sollten sie den Kampf ausfechten.“ Die Heidebauern galten als hoffnungslos rückständig. Die Räder ihrer Fuhrwerke schmierten sie nach alter Sitte. Nahe einem Heidedorf schaufelte man aus den sogenannten „Teerkuhlen“ teerhaltige Erde in ein Wasserbecken und schöpfte die oben schwimmende Masse mit Holzlöffeln ab. Dieses Schmiermittel wurde von einem fliegenden Händler, dem „Ölkerl“, in der ganzen Region verkauft.

Ausgerechnet das kleine Teerdorf in der „norddeutschen Sahara“ wurde im Mai 1858 zum Schauplatz einer technischen Rekordleistung. Im Auftrag der Landesregierung erschien vor Ort der Ingenieur G. C. Hunaus, inspizierte schnuppernd die übelriechenden Schlammlöcher und veranlasste umgehend die erste Erdölbohrung der europäischen Geschichte. Es begann der Run auf das „schwarze Gold“. Biedere Heidebauern wurden über Nacht zu Ölbaronen und unterzeichneten hoch dotierte Verkaufsdokumente. Bis zu 53 in- und ausländische Gesellschaften prospektierten zeitweise vor Ort und durchlöcherten die vormals stille Landschaft mit exakt 2021 Bohrschächten. Noch 1921 beschrieb ein Reisebuch die Szenerie als „ganz pennsylvanisches Bild“, allerdings mit merkwürdigen Gegensätzen zwischen Dorfkultur und Industriegebiet: „Die qualmenden Schornsteine zwischen den weißen Birken, der irisierende Überzug auf den Wasserlachen der Dorfstraße, die Bohrtürme mitten in blühender Heide rufen einen seltsam überraschenden Eindruck hervor.“

Erst 1963 stellte man die Erdölförderung im „Heide-Dallas“ ein, und die beschauliche Ruhe kehrte zurück in das Dorf.





Wie heißt der Ort?

Die Antwort steht in der Wochenendausgabe des Abendblatts. In der Donnerstagausgabe suchten wir den Namen eines Bauwerks mit schlechter Akustik. Es ist die Royal Albert Hall.