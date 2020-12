Bad Segeberg. Ein Feuer in den Segeberger Kliniken hat einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgelöst. Die automatische Brandmeldeanlage hatte am Dienstag gegen 20.10 Uhr Alarm ausgelöst. „Schon auf der Anfahrt kam die erste Rückmeldung, dass im Keller eine starke Rauchentwicklung gemeldet wurde“, sagte ein Sprecher der Segeberger Feuerwehr, die sofort weitere Unterstützung aus der Kreisstadt sowie aus Wahlstedt und Fahrenkrug anforderte.

Rettungswagen aus der gesamten Region angefordert

Die ersten Einsatzkräfte, die am Unglücksort eintrafen, entdeckten den Brand in der Wäscherei im Keller. „Der Löschzug wurde in den Innenhof der Klinik beordert, um von dort direkt den Löschangriff ins Gebäude vorzunehmen“, teilte die Feuerwehr mit. Gleichzeitig bereiteten Feuerwehr und Rettungsdienst die Teilevakuierung des Krankenhauses vor. Rettungswagen aus der gesamten Region wurden angefordert.

Da der Brand jedoch nach wenigen Minuten unter Kontrolle war, sagte die Einsatzleitung die geplante Räumung ab. Da bei dem Brand extremer Qualm entstanden war, mussten die Räume langwierig be- und entlüftet werden.

Suche nach Ursprung des Feuers mit Wärmebildkameras

Im Keller suchte die Feuerwehr mit Wärmebildkameras nach Glutnestern. Der Brand war offenbar in einer Großwaschmaschinen ausgebrochen. Ursache war vermutlich ein technischer Defekt. Die Feuerwehren aus der Region waren mit 100 Männern und Frauen im Einsatz, der Rettungsdienst setzte 80 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein.