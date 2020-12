Norderstedt. Wie die Corona-Impfungen organisiert werden, wer wann an der Reihe ist und ob der Impfstoff überhaupt wirkt – für die meisten Menschen sind das in diesen Tagen wichtige Themen. Guido Reisewitz hat zurzeit noch keine Antworten auf all diese Fragen, auch wenn der 48 Jahre alte Facharzt für Allgemeinmedizin aus Norderstedt eine der zentralen Personen bei der Bekämpfung des Coronavirus in der Region ist: Reisewitz ist der ärztliche Koordinator für die drei künftigen Impfzentren im Kreis (Kaltenkirchen, Wahlstedt und Norderstedt). Er vertritt die Kassenärztliche Vereinigung (KVSH), die für die medizinischen Abläufe in den Impfzentren zuständig ist.

„Primär geht es um den Aufgabenbereich der ärztlichen Koordination, das heißt Dienstpläne zu organisieren, den Sachverstand einzubringen, die Impfstraßen so zu planen, dass wir vernünftig arbeiten können“, sagt Guido Reisewitz. Die KVSH hatte ihn gebeten, die Aufgabe zu übernehmen, da er bereits Notdienstbeauftragter für die Region ist. Für organisatorische Bereiche werden Bundeswehr und THW zuständig sein, der Impfdienst selbst wird von Ärzten und weiterem Fachpersonal aus Schleswig-Holstein übernommen.

Laut Kassenärztlicher Vereinigung haben sich bereits mehr als 1000 Ärzte und Ärztinnen und 600 Fachangestellte registriert. „Es wird für alle Schulungen geben“, betont Reisewitz. „Ich gehe davon aus, dass auch ich Impfstraßen besetzen werde.“

Ein Aspekt, der viele Menschen umtreibt: Die möglichen Impfrisiken. „Wir werden mit Sicherheit nicht alle Risiken benennen können, das liegt in der Natur der Sache.“ Denn Langzeitstudien gibt es nicht. Dazu gelte es, allgemeine Richtlinien zu beachten – ob eine Person gesund ist etwa, oder ob eine Gefahr von Blutungen besteht.

Eine Impfung wird nur mit Anmeldung möglich sein

Ein Zentrum soll pro Tag voraussichtlich zehn Stunden betrieben werden. Alles geschieht mit Anmeldungen, es ist nicht vorgesehen, dass Bürger spontan vorbeikommen und um eine Impfung bitten. Natürlich ist es für Ärzte in der Regel Routine zu impfen, meist geht es um die herkömmliche Grippe, allerdings hat man auch Pandemie-Erfahrungen durch die Schweinegrippe 2009. Damals war die Impfquote jedoch gering, es wird nicht vergleichbar sein mit dem Kampf gegen Covid-19. „Der Impfstoff ist für die gesamte Bevölkerung relevant“, so Reisewitz. Etwa 70 Prozent der Bevölkerung, so rechnen Fachleute, müssten immun werden, damit die Massenimpfung ein Erfolg ist. Das wird dauern. Und die Priorisierung von Personengruppen wird für ein sauberes Verfahren elementar sein. „Die Priorisierung führt die Stiko durch“, sagt Reisewitz, das ist die Ständige Impfkommission, „dazu ist der Ethikrat eingebunden“.

Er beschreibt zwei Strategien: „Zuerst die jüngeren Menschen, weil sie mehr Kontakte haben. Oder die älteren Menschen, weil sie mehr bedroht sind.“ Mittlerweile ist klar: Neben Personen, die im Gesundheitswesen tätig sind – das sind allein in Schleswig-Holstein mehr als 200.000 –, sollen vorrangig die Bewohnerinnen und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen geimpft werden. Ob das auch Menschen mit hohem Pflegegrad beinhaltet, die zu Hause etwa von Angehörigen betreut werden, steht noch nicht fest. „Zusätzlich haben wir mobile Impfteams“, sagt der Koordinator. Insbesondere für Senioreneinrichtungen, deren Bewohner nicht immer transportfähig sind, ist das hilfreich.

Auch Mitarbeiter von Arztpraxen sollen in die Zentren kommen. Anders stellt es sich bei Krankenhäusern dar. Ein Beispiel: Die Asklepios-Klinik Nord/ Heidberg, eigentlich im Einzugsgebiet des länderübergreifenden Standorts Norderstedt, plant, Mitarbeiter im Haus zu impfen – dort gibt es bereits ein internes Testzentrum. „Diese Infrastruktur kann auch genutzt werden, um die Mitarbeiter zu impfen. Impfungen werden dabei ausschließlich auf freiwilliger Basis erfolgen. Und natürlich werden Impfungen nur angeboten werden können, wenn die Zulassung und die Bereitstellung eines Impfstoffes erfolgt sind“, so Pressesprecher Mathias Eberenz.

Das könnte zum Jahresende der Fall sein, sofern erst die Europäische Arzneimittel-Agentur und dann die Europäische Kommission die Zulassungsanträge des US-Konzerns Moderna sowie der deutsch-amerikanischen Partnerschaft Biontech/Pfizer positiv bescheiden. Die ersten Chargen an Impfdosen werden dann schon auf Lager sein, binnen Stunden könnte die Auslieferung erfolgen.