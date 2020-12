Norderstedt . 86 Wohnungen für 120 Menschen will der Projektentwickler am Ochsenzoll bauen und damit dem Schandfleck am Eingang zu Norderstedt ein hübscheres Gesicht verpassen. Nachdem die Politiker den Plan noch im Januar 2019 abgelehnt hatten, hat die Verwaltung Vorgaben für Bauherren formuliert. Ein Winkelbau soll an der Ecke Langenhorner Chaussee/Ochsenzoll entstehen, der als Lärmschutzriegel für die Bewohner und für den dahinterliegenden Schmuggelpark fungiert. Vier Vollgeschosse hoch werden darf der Komplex, am Kreisel maximal fünf. Die Hälfte der Wohnungen muss als geförderter Wohnraum gebaut werden – Vorgaben, die Christian Laue erfüllen kann und will.