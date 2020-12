Von Politik und Krallenpflege

… das sind so die Prädikate, mit denen Politiker aus jeder Ebene von Kreisvorstand bis Bundesregierung gerne verschrien werden. Und zwar nicht bloß von geifernden Wutbürgern, sondern von Stinknormalos, die ansonsten gar nicht auf Krawall gebürstet sind und jeden Tag versuchen, ihren Kindern Werte wie Höflichkeit und Respekt zu vermitteln.

Dezember 2020, wieder mal neue Corona-Regeln. In Hamburg dürfen weniger Kunden gleichzeitig in den Supermarkt, in Schleswig-Holstein sind ein paar mehr erlaubt. Bei uns darf man zwischen Weihnachten und Neujahr wieder im Hotel einchecken. Aber nur für maximal zwei Nächte. Und das auch nur, wenn man hier lebende Verwandte besucht, Betonung auf: lebende. Ein Kurzbesuch bei Oma auf dem Friedhof reicht also nicht, um anschließend ein verlängertes Wochenende an der See zu feiern. Mit etwas Glück hat man jedoch noch einen Onkel in Mecklenburg-Vorpommern. In MeckPomm darf man über die Feiertage und Jahresende sogar für drei Nächte ins Hotel. Vorher sollte man aber in Schleswig-Holstein noch die Gelegenheit nutzen, in den Zoo zu gehen. Zoos dürfen dort nämlich wieder öffnen, das ist nicht überall so. Doch Obacht – es könnte sein, dass die Tiere gerade alle weg sind. Die sind dann im Nagelstudio, zur Krallenpflege – Nagelstudios dürfen in Schleswig-Holstein auch wieder Kunden empfangen, in Hamburg nicht. Sie gehen also zum Käfig der großen Würgeschlangen – weil, die müssten da sein, die haben schließlich keine Krallen – doch ach: Die sind alle zur Massage, denn darauf stehen Reptilien total, und die Massagestudios in Schleswig-Holstein sind ebenfalls wieder geöffnet.

Was für ein Chaos. Und wer hat Schuld? Die Politiker. Abgehoben und machtgeil – wussten wir schon immer. Machen bescheuerte Regeln. Mal hüh, mal hott, überall andere Vorschriften, alle naslang neue, diese Dussel. Nein, ich möchte kein Politiker sein. Gibst du den Bürgern Regeln, wollen sie andere. Gilt die Regel für alle, wollen sie Ausnahmen. Gelten Ausnahmen, wollen sie gleiches Recht für alle. Okay, Leute. Dann eben ohne alles. Ohne Ansage, ohne Vorschriften und Regeln. Es wäre eigentlich nicht so schwer. Da gibt es eine Pandemie. Potenziell tödlich, es sei denn, man schützt sich und andere durch ein paar relativ simple Maßnahmen – Maske, Abstand, Desinfektion und möglichst wenig soziale Kontakte. Ein Ende ist in Sicht, es gibt marktreife Impfstoffe. Warum muss erst jemand kommen und uns verbieten, Weihnachten in Großsippe „Oh du fröhliche“ zu grölen, Silvester im Suff-Rudel die Gegend in die Luft zu sprengen und überhaupt in dieser Situation ein bisschen die Füße stillzuhalten? Das versteht sich doch von selbst, oder? Wer nicht mal das hinkriegt, hat eigentlich kein Recht, auf die Politik zu schimpfen. Und das möchten wir doch gerne weiterhin.