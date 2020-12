Quickborn. Kästen mit Gesellschaftsspielen stapeln sich in den Regalen, die Fenster sind mit herbstlichen Motiven beklebt, es gibt einen Billardtisch, eine Modelleisenbahn und ein Bällebad. Die Spiel-i-othek Quickborn ist ein Paradies für Kinder und alle, die Gesellschaftsspiele lieben.

Das neueste Angebot der Spielstätte: Bastelsets. In einer mit weihnachtlichen Motiven bedruckten Papiertüte befindet sich Material für verschiedene Bastelideen. Kleine Schneemänner mit Schals und Mützen, Papiersterne fürs Fenster, Weihnachtsengel. Diese und weitere weihnachtliche Dekoartikel können Familien dank der beiliegenden Anleitungen zu Hause nachbasteln. Nur Zubehör wie Schere, Klebe oder eine Wäscheklammer werden noch benötigt. Dazu gibt es noch ein Plätzchenrezept. Die Sets gibt es sowohl für kleinere Kinder unter sechs als auch für größere ab sechs Jahre. Für jeden ist also etwas dabei.

„Wir haben ein Team, das sich die Bastelideen ausdenkt“, sagt Ingeborg Wöhlke. „Vieles ist ganz einfach zu machen.“ Die 77-Jährige betätigt sich hier ehrenamtlich. Gerade zeigt sie, wie aus einem roten Tonpapier mit wenigen Handgriffen ein Weihnachtsstern wird. Vor ihr liegt ein kleines, rotes Rechteck aus Papier.

Eigentlich waren Nachmittage zum Adventsbasteln geplant

„Einfach alle vier Ecken zur Mitte falten“, erklärt sie. Es sei ganz leicht. „Am Ende klebt man dann alle gefalteten Papiere zusammen“ - und fertig ist der Stern. Auch die kleinen Schneemänner aus Papptellern, mit Karottennase und schwarzem Zylinder können in der Adventszeit Freude ins eigene Heim bringen. Die Engel zu basteln sei schon ein wenig komplizierter. „Worauf genau man beim Nachbasteln achten muss, ist ganz unterschiedlich – je nachdem welche Idee man verfolgt“, sagt Wöhlke. Damit alles gelinge, gebe es ja die Anleitungen mit.

Eigentlich waren zwei Nachmittage zum Adventsbasteln vor Ort geplant. Die Sets sollen jetzt eine Art Ersatz sein, damit die Kinder wenigstens zu Hause kreativ werden können. Bisher sei die Nachfrage nach den Bastelsets auch ganz ordentlich. Dennoch wünscht sich das Team mehr Kunden, denn im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit seien es immer noch wenige, die vorbeikämen. „Es wäre schade, wenn die Leute die Spiel-i-othek in diesen Zeiten vergessen“, meint Ingeborg Wöhlke.

Denn irgendwann soll ja wieder alles sein wie früher. In der Spielstätte zeigt Ingeborg Wöhlke stolz die verschiedenen Bereiche: Es gibt eine Spieleecke für jüngere und eine für etwas ältere Kinder, im Obergeschoss die Miniatureisenbahn. „Die Fensterdekoration ist komplett selbst gebastelt“, sagt Wöhlke und deutet auf die Eichhörnchen und die rot-belaubten Bäume aus Papier.

Sommerfest musste in diesem Jahr ausfallen

Schon seit acht Jahren ist die pensionierte Filialleiterin in der Spiel-i-othek tätig. Es mache ihr großen Spaß, mit den Kindern zusammen zu sein. „Außerdem kann man im Alter ja nicht immer nur zu Hause sitzen“, sagt die gebürtige Bad-Reichenhallerin. Doch der Zulauf sei in dieser Zeit nicht besonders groß. Ingeborg Wöhlke wirkt besorgt: Das Sommerfest habe dieses Jahr schon ausfallen müssen. Eigentlich hätte die Einrichtung einen deutlichen Zuwachs an Besuchern erlebt, seit sie in die Johann-Comenius-Schule in Quickborn umgezogen sei.

„Teilweise hatten wir hier 20 spielende Kinder. Vor allem die Modelleisen- und die Carrera-Bahn sind für viele ein Renner“, berichtet Wöhlke. Aufgrund der Corona-Regeln dürfe hier aktuell jedoch niemand mehr spielen, nur noch ausleihen sei möglich. Vieles bleibt somit unberührt, denn die Einrichtung ist darauf ausgelegt, dass die Kinder sich hier frei miteinander austoben können. Jetzt kämen nur noch fünf oder sechs Kinder am Tag, die Spiele zurückbringen, mitnehmen oder tauschen.

Die Auswahl dabei ist groß: Ungefähr 600 Gesellschaftsspiele gibt es. Familien können hier für einen Jahresbeitrag von 15 Euro wählen, welche neuen Spiele sie gern mal ausprobieren möchten. Jede Familie hat die Möglichkeit sich gleichzeitig drei Spiele pro Kopf auszuleihen. „Das hier ist eine sehr günstige Möglichkeit, im Geschäft kosten die meisten Spiele einiges an Geld“, sagt Ingeborg Wöhlke.

Der Trägerverein hofft, mit den Bastelsets auch die Verluste des Jahres etwas ausgleichen zu können. Im Juni nächsten Jahres stehe das 50-jährige Jubiläum der Spiel-i-othek Quickborn an. Wöhlke sagt: „Wir hoffen wirklich, dass das was wird.“

Spiel-i-othek: Am Freibad 3–5, Mo–Fr 15–17 Uhr, Bastelsets zu 2,50 Euro