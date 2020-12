Norderstedt. Winterjacke, gefütterte Stiefel, Mütze und Schal – wichtige Kleidungsstücke für die kalte Jahreszeit. Dennoch kann es sich längst nicht jede Familie aus Norderstedt leisten, ihre Kinder jährlich mit diesen notwendigen Winterklamotten einzukleiden.

Aus diesem Grund rief der Lions Club Norderstedt-Forst Rantzau vor mehr als zehn Jahren die Aktion „Kleidergutscheine für bedürftige Kinder an Weihnachten“ ins Leben. Seitdem freuen sich jährlich Kinder jeden Alters über neue, warme Kleidung. Am Sonnabend überreichte Gabriele Weihe, Organisatorin des Hilfsprojekts, zusammen mit Schatzmeister Uwe Behrens und Stefan Goetzke, Präsident des Lions Club Norderstedt-Forst Rantzau, Kleidergutscheine des Modehauses C & A im Wert von 3000 Euro an das Diakonische Werk Hamburg-West/Südholstein. Die Spenden stammen dabei überwiegend noch aus dem vergangenen Jahr, so Goetzke.

Wegen Corona wichtige Spendenaktionen weggefallen

Die Gutscheine in Höhe von 25 und 50 Euro werden nun an 90 Familien verteilt, die von einer der vielen Institutionen des Diakonischen Werks betreut werden. Darunter das Familienzentrum Garstedt, das Frauenhaus und die Frühförderung Norderstedt, die beiden integrativen Kindertagesstätten „Unter der Eiche“ und „Das Bunte Haus“, die Insolvenz- und Schuldnerberatung, die Flüchtlings- und Migrationsarbeit sowie Frühe Hilfen Norderstedt.

Goetzke hofft, dass das Projekt im nächsten Jahr wieder in diesem Umfang realisiert werden kann, denn wegen der Corona-Pandemie seien wichtige Spendenaktionen weggefallen. „Voraussichtlich wird auch der Jazz-Frühschoppen im Frühjahr ausfallen müssen“, bedauert er. Trotzdem mache vor allem der größere Absatz des diesjährigen Adventskalenders bereits Hoffnung auf ein spendenreiches Jahr 2021. „Dank der engagierten Mitglieder ist der Kalender bereits restlos ausverkauft“, sagte Weihe. Rund 4000 Stück konnten noch vor dessen offiziellem Verkaufsende am 1. Dezember in Norderstedt verteilt werden.