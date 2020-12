Kreis Segeberg. Sie verbringen während der Corona-Pandemie viel Zeit in den eigenen vier Wänden, und die Langeweile nagt an Ihnen? Nun, versuchen Sie, das folgende Denksport-Rätsel zu lösen. Los geht’s!





1690 kam der Korken auf die Flasche: Pierre Pérignon, Kellermeister der Benediktiner-Abtei Hautvillers in Frankreich, schnitzte die Verschlüsse in Handarbeit aus der Rinde der Korkeiche. Gleichzeitig entwickelt Dom Pérignon ein Verfahren, mittels dessen sich die Hefe aus dem Wein entfernen ließ, ohne den Kohlensäuregehalt wesentlich zu vermindern. Als bei den Benediktinern die Korken knallten, war die Grundlage für die Champagner-Herstellung geschaffen.

Leider fanden die experimentierfreudigen Mönche keine geeignete Methode zur Entfernung der zwar natürlichen, aber unansehnlichen Ablagerungen am Boden der Champagnerflaschen. Bis 1800 sah der edle Tropfen aus wie das Spülwasser vom Vortag, weshalb die Begeisterung für das neue Getränk bald nachließ. Da ergriff eine Frau die Initiative. Nicole, am Rande der Champagne in Reims geboren, hatte als 17-Jährige den Besitzer einer abgewirtschafteten Champagner-Kellerei geheiratet. Zwei Jahre später starb ihr Gatte, und zur Überraschung aller einheimischen Weinhändler entschloss sich die junge Witwe, den Betrieb selbst weiterzuführen – allen finsteren Prognosen von Ruin und Untergang zum Trotz.

Um den Umsatz zu verbessern, musste Nicole unbedingt das Aussehen des trüben Schaumweins verbessern. Champagner sprudelt, weil den Flaschen während des Gärvorgangs Hefe und Zucker zugesetzt wird. Das hinterlässt Ablagerungen. Bei jedem Versuch, den hässlichen Bodensatz zu entfernen, entwich auch die Kohlensäure – aus spritzigem Sprudel wurde flauer Fusel. Doch dann stellte die Witwe die Tradition auf den Kopf: Sie lagerte ihre Flaschen mit dem Hals nach unten, „sur pointe“. Mehrere Monate lang wurden sie täglich gerüttelt und gedreht. Die trüben Ablagerungen setzten sich nicht am Boden, sondern am Korken ab. War das geschehen, öffnete man die Flaschen schnell – der Druck presste Korken samt Sediment heraus, ein frischer Kork deckelte den Hals, und in der Flasche schimmerte das noble Getränk kristallklar.

Kaum stimmte die Optik, stiegen die Verkaufszahlen. Durch ihre Erfindung gelangte die Witwe zu großem Reichtum. 1820, mit 43 Jahren, setzte sie sich im eigenen Château zur Ruhe, wo sie noch fast ein halbes Jahrhundert lang angenehm lebte – zweifellos ab und an mit einem Gläschen Champagner.





Wie hieß die findige Witwe mit Nachnamen?

Die Antwort steht morgen im Hamburger Abendblatt. In der Montagausgabe wollten wir wissen, unter welchem Namen ein umstrittenes Manifest von 70 Reformern des Prager Frühlings im Jahr 1968 in die Geschichte eingegangen ist. Die Lösung klautet: Manifest der 2000 Worte.