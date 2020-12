Kreis Segeberg. Zum Fahrplanwechsel beim Hamburger Verkehrsverbund am 13. Dezember ändern sich auch zahlreiche Fahrten der öffentlichen Verkehrsmittel im Kreis Segeberg. Auf der Linie A 1 der AKN (Hamburg-Eidelstedt - Kaltenkirchen) setzt das Eisenbahnunternehmen montags bis freitags einen zusätzlichen Zug ab Kaltenkirchen um 6.08 Uhr in Richtung Hamburg. Damit beginnt der Zehn-Minuten-Takt früher als bisher. Je ein weiterer zusätzlicher Zug fährt montags bis freitags um 16.28 Uhr von Kaltenkirchen nach Quickborn sowie in der Gegenrichtung von Quickborn nach Kaltenkirchen um 8.08 Uhr.

Zwischen Kaltenkirchen und Bad Bramstedt erweitert die AKN ihr Angebot um folgende Zugfahrten: ab Kaltenkirchen nach Bad Bramstedt um 7.21 Uhr, 8.02 Uhr und 14.01 Uhr sowie von Bad Bramstedt nach Hamburg-Eidelstedt um 7.44 Uhr, 8.44 Uhr und 14.24 Uhr. Ab 13. Dezember halten außerdem alle Züge der AKN ab Kaltenkirchen Richtung Norden von montags bis sonntags an der Haltestelle Dodenhof. Damit ist das Möbelhaus und der von dort startende Fernbus durchgehend erreichbar.

Servicetelefon sieben Tage in der Woche erreichbar

Auf der Linie A 2 bietet die AKN ihren Fahrgäste folgende neue Fahrten: Montags bis freitags fährt zusätzlich je ein Zug um 4.12 Uhr und um 4.32 Uhr von Kaltenkirchen nach Ulzburg-Süd, sonnabends um 4.52 Uhr und 6.32 Uhr sowie sonntags um 5.32 Uhr. In der Gegenrichtung von Ulzburg-Süd nach Kaltenkirchen fährt montags bis sonnabends zusätzlich je ein Zug um 1.18 Uhr, 19.21 Uhr, 19.41 Uhr und 23.01 Uhr, sonnabends und sonntags um 2.18 Uhr.

Außerdem erweitert die AKN ihr Info-Angebot: Ab 13. Dezember ist die AKN an sieben Tagen die Woche rund um die Uhr über das Servicetelefon unter 04191/933 933 erreichbar.

Im Busverkehr sind folgende Änderungen geplant: Das Angebot auf den Linien 410 und 411 Kiel – Bornhöved – Bad Segeberg wird zu einem attraktiven Taktverkehr ausgebaut Die Linie 410 verkehrt zwischen Kiel und Bad Segeberg montags bis sonnabends im Stundentakt. Sonntags fahren die Busse alle zwei Stunden.