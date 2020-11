Kreis Segeberg. Die Polizei hat mehrere betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Auf der Autobahn 20 fiel Autofahrern ein polnischer Sattelzug wegen der unsicheren Fahrweise des Fahrers auf. Auf der B 206 in Rotenhahn hielt eine Streifenwagenbesatzung den 40-Jährigen an, der kaum selbstständig stehen konnte. Er „pustete“ einen Wert von mehr als 2,2 Promille . „Da eine Eigengefährdung des Lkw-Fahrers aufgrund seiner Alkoholisierung nicht ausgeschlossen werden konnte, nahmen die Polizisten ihn für eine Nacht in Gewahrsam “, teilte die Polizei mit.

Nach einem Zeugenhinweis aus Neversdorf stoppte die Polizei einen Renault-Transporter an der B 432 an der Anschlussstelle Bad Segeberg-Süd. Am Steuer saß ein 30 Jahre alter Fahrer, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille.

In Bark bemerkten Polizisten einen Renault-Fahrer. Bei der Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Atemalkoholgeruch bei dem 44-jährigen Fahrer fest. Das Atemalkoholmessgerät zeigte einen Wert von 1,4 Promille.