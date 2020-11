Norderstedt. Die SPD will die Norderstedter in Bewegung bringen . Runter vom Sofa, raus an die frische Luft und den Körper fordern – nach diesem Motto wollen die Sozialdemokraten Fitnessflächen für die Allgemeinheit in der Stadt schaffen. An den dezentralen Sportstandorten sollen die Menschen kostenlos Sport treiben, und zwar dann, wenn es ihnen passt, und nahe dem Wohnort.

Der Ausschuss für Schule und Sport wird am Mittwoch, 2. Dezember, von 18.30 Uhr an im Rathaus über den Antrag diskutieren. Überschaubare Bewegungsinseln sollen es werden, mit wenigen Geräten, die sich am Trainingsbereich im Stadtpark orientieren. „Der ist gut besucht, was uns zeigt, dass es durchaus Bedarf für solche Angebote in Norderstedt gibt“, sagt SPD-Stadtvertreter Lasse Jürs, der den Antrag formuliert hat.

Trimm-Dich-Pfad im Rantzauer Forst bedürfe Frischzellenkur

Bestätigt fühlen sich die Sozialdemokraten durch den Sportentwicklungsplan, über den die Politiker zurzeit diskutieren. Das Institut für Kooperative Planung und Sportentwicklung, das den Zukunftsplan für den Sport in Norderstedt erarbeitet hat, habe aufgezeigt, in welchen Bereichen die Stadt noch nachbessern muss. „Neben den Vereinen, die eine starke Arbeit abliefern, gibt es eben auch viele Gelegenheitssportler, die nicht in Vereinen organisiert sind oder ins Fitnessstudio gehen, sondern sich nach ihrem ganz persönlichen Plan an der frischen Luft bewegen. Diese Individualsportler wollen wir mit den Sportinseln erreichen und ihnen ein modernes Angebot machen“, sagt Jürs.

Die Angebote, Muskeln und Kreislauf zu trainieren, sollen im gesamten Stadtgebiet verteilt sein und dicht an oder in den Wohngebieten verortet werden. Die Nähe zum Wohnort soll den Anreiz, in Schwung zu kommen, steigern. „Nicht jeder kann und will dafür in den Stadtpark fahren“, sagt der SPD-Politiker, der das aktuelle Angebot für unzureichend hält. Neben dem vorbildlichen Geräteensemble im Stadtpark blieben nur ein paar Geräte, die sich im Willy-Brandt-Park verteilen und eher nicht dem heutigen Standard entsprechen. Der Trimm-Dich-Pfad im Rantzauer Forst sei in die Jahre gekommen und brauche eine Frischzellenkur.

Vorbild sind die Bewegungsinseln in Hamburger Bezirken

Folgende Standorte schlägt die SPD vor: Jugendsportpark am Müllberg in Norderstedt-Mitte, Mittelstraße, Moorbekpark, das geplante Wohngebiet Grüne Heyde in Harksheide, nördlicher Abschnitt der Horst-Embacher-Allee, Ossenmoorpark, Rantzauer Forst/Pilzhagen, Schulzentrum-Süd, Tarpenbekspielplatz, Willy-Brandt-Park, der ohnehin neu gestaltet wird. Die Bewegungsbereiche sollen eher sparsam möbliert werden. Angelehnt an die Trainingsmethode Calisthenics, die sich wachsender Beliebtheit erfreut, soll vor allem der eigene Körper mit seinem Gewicht als Übungsgerät dienen. Klassiker wie Klimmzüge und Kniebeugen hat Jürs vor Augen, aber natürlich auch Übungen für die anderen Körperpartien.

Was die Ausstattung angeht, haben die Norderstedter Sozialdemokraten ins nahe Hamburg geguckt, wo es solche Bewegungsinseln in allen Bezirken gibt. Eine Hockerbank, ein Barren, Hochreck und eine Gerätekombination animieren die Fitnessfans, unterschiedliche Muskelgruppen zu kräftigen. Wer nicht ans Gerät will, kann auch auf dem Boden üben. Die Sportstationen können auch eine soziale Funktion übernehmen, man trifft sich ganz flexibel zum gemeinsamen Sporttreiben, zumindest dann, wenn das Coronavirus seine Herrschaft beendet hat.

Keine Konkurrenz zu Vereinen und Fitnessstudios

„Wir sehen die Sportinseln nicht als Konkurrenz, sondern als Ergänzung zu den Vereinen und Fitnessstudios“, sagt Jürs. Für ihn kann sich aus dem Gelegenheitssport die Lust auf mehr ergeben. Und dann seien Vereine oder Studios mit ihren regelmäßigen Angeboten die richtige Adresse, die sich wiederum über neue Mitglieder freuen würden.

Die SPD geht davon aus, dass sich das neue Bewegungsangebot für einen niedrigen fünfstelligen Betrag pro Sportinsel realisieren lässt. „Wir wissen, dass die finanzielle Situation der Stadt momentan nicht die Beste ist. Aber wir wollen das Projekt starten und die Verwaltung bitten, geeignete Flächen und die Kosten zu ermitteln, damit wir dann die ersten Fitnessflächen aufbauen können“, sagt Jürs. Bis zur Ausschusssitzung im März erwartet die SPD Ergebnisse.