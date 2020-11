Kreis Segeberg. Reisezeit ist Stauzeit. In gepäcküberladenen Autos fluchen Väter, stöhnen Mütter, quengeln Kinder. Und das soll der technische Fortschritt sein? – das fragt sich so mancher, wenn die Karawane wieder mal nur für einige Meter im Schneckentempo vorankriecht. Tatsächlich? Tatsächlich.

Wer im 16., 17. oder 18. Jahrhundert verreisen wollte, ohne auf ein Pferd oder Schusters Rappen angewiesen zu sein, der nahm die Postkutsche. Und tat das meist ungern: „Sie streichen die Postwagen rot an als die Farbe des Schmerzes und der Marter. Sie bedecken sie mit Wachslinnen, nicht, wie man glaubt, um die Reisenden gegen Sonne und Regen zu schützen, sondern aus derselben Ursache, warum man den zu Henkenden eine Mütze über das Gesicht zieht, damit nämlich die Umstehenden die grässlichen Gesichter nicht sehen mögen, die jene schneiden“, urteilte Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799) über das zeitgenössische Verkehrsmittel. Unbefestigte Straßen, Achsenbrüche, betrunkene Kutscher und unpünktliche Verbindungen machten das Reisen zur Tortur – speziell in deutschen Landen. Ludwig Börne (1786-1837) schrieb eine „Monographie der deutschen Postschnecke“ und entwickelte darin eine „Stillstandslehre“, mittels der er belegte, dass bei einer Fahrt von Frankfurt/Main bis Paris mehr als ein Drittel der Reisezeit von unnützen Aufenthalten in Anspruch genommen wurde. Englische Postkutschen verkehrten aufgrund straffer Organisation wesentlich schneller, was den bereits zitierten Lichtenberg spotten ließ, die deutsche Post rette die Tugend: „Wenn ein Mädchen mit ihrem Liebhaber aus London des Abends durchgeht, so kann sie in Frankreich sein, ehe der Vater aufwacht. Hingegen in Deutschland, wenn auch der Vater den Verlust seiner Tochter erst den dritten Tag gewahr würde, wenn er nur weiß, dass sie mit der Post gegangen ist, so kann er sie zu Pferde immer noch auf der dritten Station wiederkriegen.“

Schiller benötigte 1804 drei volle Tage für die Reise von Weimar nach Berlin. Johann Joachim Winckelmann fuhr am 24. September 1755 in Dresden ab, seine Ankunft in Rom erfolgte erst am 18. November. Solange braucht man heutzutage niemals, nicht einmal bei Stau am Brenner. Stau ist Fortschritt – also leidet still und fluchet nicht. Gute Reise!





