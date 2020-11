Norderstedt/Fuhlsbüttel. „Die trauernde Witwe“ dümpelte im Magazin vor sich hin, roch muffig und war stark verschmutzt, und so ließ Ernst-Christian Wolters das Witwen-Gemälde, das sein Großvater Ernst Eitner, Mitbegründer des Hamburger Künstlerclubs, 1922 malte, dort stehen, wo er es entdeckt hatte: im Magazin, das er verwaltet.

Doch als Wolters schriftliche Unterlagen über das Bild fand, die belegten, für wen sein Großvater das Bild gemalt hatte, kam ihm die Idee, es seinem ursprünglichen Bestimmungsort zu überlassen, der Kirche St. Lukas am Erdkampsweg in Fuhlsbüttel. An diesem Sonntag, dem 1. Advent, 11 Uhr, hält Ernst-Christian Wolters im Gottesdienst einen Vortrag über das Gemälde „Die trauernde Witwe“.

Die Restaurierung dauerte gut 30 Arbeitsstunden

Doch zuvor musste das Bild gründlich restauriert werden, und da Wolters als Eitner-Nachlassverwalter viel mit der Norderstedterin Silke Beiner-Büth, Chef-Restauratorin des Museums für Hamburgische Geschichte, zusammenarbeitet, bat er sie, das Gemälde zu bearbeiten. Mehr als 30 Arbeitsstunden steckte die Norderstedterin in das Eitner-Gemälde.

Als ersten Arbeitsschritt sicherte Silke Beiner-Büth die aufgebrochenen Farbschichten, reinigte die Bildrückseite und behandelte die Roststellen, die von den Nägeln an Holzrahmen und Leinwand entstanden waren. Anschließend reinigte sie die Oberfläche des Bildes mit Marseiller Seife, Saugschwamm und doppelt abgekochtem Wasser, kittete Fehlstellen mit Leimkreide-Grundierung, Champagner- und Bologneser Kreide. Zum Schluss spannte sie das Bild wieder auf seinen Keilrahmen und dokumentierte den gesamten Restaurierungsprozess.

Silke Beiner-Büth restauriert Bilder aus Schmidt-Villa

Ernst Eitners Stil, seine Art zu malen, kennt die 61-Jährige nicht nur als leitende Restauratorin am Hamburg-Museum. Sondern auch aus ihrer Arbeit für die bis 31. Januar laufende Ausstellung mit Kunstwerken aus der Sammlung von Helmut und Loki Schmidt im Ernst Barlach Haus im Jenisch-Park, die sie im Schmidt-Haus am Neuberger Weg restaurierte.

Ernst Eitner (1867-1955) wurde auch „Monet des Nordens“ bezeichnet.

Foto: haspa / HASPA

„Das war eine besondere Arbeit“, sagt Silke Beiner-Büth, und ihre Augen leuchten. Für die Ausstellung hat sie insgesamt 25 Gemälde namhafter Künstler vom Firnis der Zeit – und vom Schmidtschen Zigarettenrauch – befreit. Das prominente Politiker-Paar hatte in seinem Haus in Langenhorn Eitner-Gemälde wie „Das Uhlenhorster Fährhaus am Abend“, „Dampfer auf der Binnenalster“, „Herbstgarten in Billwerder“, „Wandse“ und „Ufer“ im Esszimmer hängen, wie auch der reich bebilderte und informative Ausstellungsband „Kanzlers Kunst“ (Verlag Dölling und Galitz, 216 Seiten, 34 Euro) belegt. „Ich habe schon mehr als 30 Eitner-Gemälde restauriert“, sagt Silke Beiner-Büth, die sich auch in der Norderstedter Vicelin-Schalom-Kirche engagiert, bei der Übergabe des Gemäldes an die Kirche St. Lukas.

„Trauernde Witwe“ hängt im Konferenzzimmer der Kirche

„Das Gemälde ist für uns ein Geschenk des Himmels“, freut sich Christina Iserhot, die für „Die trauernde Witwe“ einen guten Platz im Konferenzzimmer der Kirche gefunden hat. „Hier treffen sich alle, die Ausschüsse der Kirche, die Konfirmanden und die Seniorenkreise, hier werden Gespräche aller Art geführt“, sagt sie als Kirchenratsmitglied.

„Ich kenne meinen Großvater nicht anders als mit Stift und Zeichenblock in der Tasche“, erinnert sich Eitner-Enkel Wolters. Der Reedereikaufmann hat in dem reich bebilderten Buch „Ernst Eitner – Hamburger Maler des Lichts“ (Verlag Atelier im Bauernhaus, 184 Seiten, 38 Euro) einen sehr persönlichen Brief an seinen Großvater geschrieben und erzählt, dass er mit seiner Familie in dessen Haus in Hummelsbüttel wohnt, und wie sich das einstige Heimatdorf Ernst Eitners entwickelt hat.