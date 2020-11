Gross Kummerfeld. Im entscheidenden Moment über Leben und Tod das einzig Richtige getan zu haben – das können Luca Höppner (20) und seine Mutter Finja Klenz (42) aus Groß Kummerfeld mit Fug und Recht von sich behaupten. Dank ihres beherzten Eingreifens haben die beiden einer Frau das Leben gerettet, als sie vor zwei Jahren am helllichten Tage auf einem Supermarktparkplatz in Neumünster Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Jetzt wurden Mutter und Sohn mit dem mit 10.000 Euro dotierten „XY-Preis“ ausgezeichnet.

Rückblick, April 2018: Der 18 Jahre alte Schüler Luca Höppner fährt mit seiner Mutter Finja Klenz zum Supermarkt in Neumünster. Weil er keine Lust hat, mit ihr einkaufen zu gehen, bleibt er im Wagen und hört laut Musik, während seine Mutter in den Laden geht. Kurz darauf kommt eine Frau (57) aus dem Laden und will zu ihrem Auto. Plötzlich stellt sich ihr ihr früherer Lebensgefährte in den Weg, der auf dem Parkplatz auf sie gewartet hat.

Jury betont, dass die beiden Zivilcourage bewiesen haben

Der ungepflegte Mann (59) ist Alkoholiker und stark angetrunken. Seit mehr als einem Jahr stellt er seiner Ex-Freundin immer wieder nach, erfahren die Zuschauer der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY....ungelöst“ Die Frau hat bereits ein Annäherungsverbot gegen den Stalker erwirkt. Als sich ihr ehemaliger Lebensgefährte ihr plötzlich auf dem Parkplatz in den Weg stellt, weist sie ihn zurück, geht weiter, worauf sie der Mann mit den Worten ,,Jetzt mach ich dich fertig, jetzt bist du tot!“ von hinten mit einem dolchartigen Messer attackiert.

Der Mann packt die Frau an den Haaren und sticht ihr mehrfach in den Hals. Luca wird durch die Schreie auf die Situation aufmerksam. ,,Ich konnte gar nicht richtig sehen, was los ist, habe aber gemerkt, dass es ernst ist“, sagt der junge Mann später. ,,Ich habe sofort die Polizei angerufen.“

Noch während Luca per Notruf in kurzen Worten schildert, was gerade passiert, springt er aus dem Auto und schreit den Mann an. ,,Ich bin auf ihn zu, habe das Blut gesehen und gebrüllt: ,Hör auf, geh weg von der Frau, verpiss dich!’“

Luca gelingt es, zu dem Täter durchzudringen, der bereits mehrfach zugestochen hat, ihn jetzt aber wie in Trance ansieht und von seinem Opfer ablässt. In der für die Sendung nachgestellten Szene geht der Täter langsam davon, in Richtung eines Brachgeländes. Sein Messer verbiegt er und wirft die blutbeschmierte Waffe zu Boden.

Als Lucas Mutter Finja Klenz aus dem Laden zurückkommt, hört sie die Schreie ihres Sohnes und sieht die blutende Frau im Kampf mit dem Angreifer. Sie rennt zurück in den Laden. ,,Ich habe gebrüllt, dass draußen männliche Unterstützung gebraucht wird, aber nur einer der vielen Kunden ist mit nach draußen.“ Zusammen mit ihm verfolgt Luca Höppner den nunmehr unbewaffneten Täter, der schließlich stehen bleibt und regungslos auf das Eintreffen der Polizei wartet.

Unterdessen kümmert sich Finja Klenz mit einer Verkäuferin um das schwer verletzte Opfer. Die Frau überlebt. Das Urteil der „XY“-Jury ist eindeutig: Luca Höppner und Finja Klenz haben in besonderer Weise Zivilcourage bewiesen, als sie am helllichten Tag Zeugen einer brutalen Gewalttat wurden, so die Juroren. Der 18 Jahre alte Schüler Luca Höppner habe spontan und umsichtig reagiert, indem er unverzüglich die Polizei alarmierte und gleichzeitig die Aufmerksamkeit des bewaffneten Angreifers auf sich lenkte. Ohne sich selbst in Gefahr zu bringen, habe sich der 18-Jährige lautstark bemerkbar gemacht und den Angreifer beharrlich aufgefordert, von seinem Opfer abzulassen – mit Erfolg: Luca Höppner gelang es, den Täter zum Einlenken zu bewegen. Seine Mutter habe die Situation ebenfalls sofort erfasst und umgehend versucht, Hilfe zu organisieren, loben die Juroren. Nur dank des sofortigen und umsichtigen Eingreifens von Mutter und Sohn habe das Schlimmste verhindert werden können. Ganz im Sinne des „XY-Preises“ hätten sie vorbildlich gehandelt.

Hatten sie denn gar keine Angst vor dem Angreifer? ,,Nicht direkt, weil ich genügend Abstand hatte“, sagt Finja Klenz. ,,Ich hatte vielmehr Angst um Luca, und da ich die Situation nicht richtig einschätzen konnte, war ich mir auch nicht sicher, ob der Täter vielleicht Luca mit dem Messer attackieren könnte.“

Für Angst habe es keinen Platz gegeben, ergänzt Luca. ,,Für mich war in dem Moment nur wichtig, der Frau zu helfen.“

Theoretisch hätten viele Menschen eingreifen können, aber die wenigsten taten es. ,,Im Discounter stand eine längere Schlange mit Kunden an der Kasse. Ich schrie laut, dass eine Frau auf dem Parkplatz mit einem Messer abgestochen wurde und wir unbedingt Hilfe brauchen“, erzählt Finja. ,,Mich schauten viele mit großen Augen an.“ Nur ein einziger Mann habe daraufhin alles stehen und liegen gelassen und sei mit ihr nach draußen gelaufen. Später sei noch eine Angestellte aus dem Discounter hinzugekommen, die sich mit ihr um das Opfer kümmerte.

,,Im Endeffekt haben nur meine Mutter, ein anderer Mann und ich eingegriffen“, sagt Luca. Für ihn sei es selbstverständlich gewesen zu helfen. Zivilcourage zeigen könne im Grunde jeder, indem er nicht wegschaut, betonte der junge Mann aus Groß Kummerfeld in der „XY“-Sendung. ,,Ich bin bis heute froh, dass wir eingegriffen haben und dadurch Schlimmeres verhindern konnten. Ich würde zu jeder Zeit wieder so handeln, denn genau das würde ich von jedem anderen erwarten, wenn ich mal in so einer Situation sein sollte.“

Der Vorfall hat ihn in seinem Wunsch bestärkt, Polizist zu werden. Den Einstellungstest hatte er bereits bestanden. Doch eine ältere Knieverletzung machte ihm einen Strich durch die Rechnung und habe dazu geführt, dass er nicht zum ärztlichen Test eingeladen wurde. ,,Ich möchte den Traum, Polizist zu werden, aber noch nicht aufgeben“, sagt Luca. Wahrscheinlich werde er sich in einem anderen Bundesland bewerben.

Wegen der Corona-Lage fand die Preisverleihung nicht wie üblich im „XY“-Fernsehstudio in Berlin statt, sondern die Preisträger wurden diesmal per Video-Schalte in die Live-Sendung integriert. Der Messerstecher vom Supermarktparkplatz wurde inzwischen wegen versuchten Totschlags zu vier Jahren Gefängnis verurteilt. Vor Gericht habe sich der Mann ausdrücklich bei ihm bedankt, dass er ihn daran gehindert habe, zum Mörder zu werden, berichtet Luca. Mit dem Opfer sind Luca und seine Familie seit der Messer-Attacke befreundet.