Norderstedt. Sabine Kühl, die Leiterin des Pro-familia-Teams in Norderstedt, weist darauf hin, dass Ratsuchende in den Beratungsstellen in Norderstedt und auch in Bad Segeberg persönliche Gespräche führen können, selbstverständlich unter den vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen und Hygieneregeln wie Maske, Abstand, Desinfektion.

Pro familia: Persönliche Beratung – auch via Telefon und Video

„Wenn Klientinnen und Klienten es wünschen, beraten wir auch über Telefon oder Video“, sagt Sabine Kühl. „Menschen jeden Alters und jeder Herkunft können sich bei Problemen an uns wenden.“

Ein Schwerpunkt sei die sozialrechtliche Beratung für werdende Mütter und Väter. Dabei geht es um Fragen zu finanziellen Hilfen und gesetzlichen Grundlagen, zu Elternzeit, Elterngeld, Mutterschutz, Kinderzuschlag. Auch Anträge für Zuwendungen aus der Bundesstiftung „Mutter und Kind“ können bei Pro familia gestellt werden. Wegen der aktuellen Situation ist das auch per Mail oder Post möglich.

Sprechstunde für Schwangere mit Hebamme

Zudem bietet die Pro-familia-Beratungsstelle in Norderstedt jeden Donnerstag in der Zeit von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr eine Sprechstunde für Schwangere mit Hebamme Margret Borchers an. Sprechstunden für werdende Eltern gibt es auch in Henstedt-Ulzburg, Kaltenkirchen (Anmeldung unter der Telefonnummer 040/522 85 78), Bornhöved (04551/948 91) und Bad Bramstedt (04321/252 71 90).

Außerdem können bei Pro familia Norderstedt und Bad Segeberg Anträge auf Kostenübernahme für rezeptpflichtige Verhütungsmittel gestellt werden, zurzeit auch per Mail oder Post. Die offene Sprechstunde wird derzeit nicht angeboten.

Pro Familia Norderstedt , Kielortring 51, Anmeldung Mo-Do, 9.00-13.00, Mo+Do, 17.00-18.00, Fr, 9.00-12.00, unter 040/522 85 78, norderstedt@profamilia.de