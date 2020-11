Norderstedt. Sie gehören als feste Säule zur Demokratie auf kommunaler Ebene: öffentliche Sitzungen politischer Gremien , zugänglich für alle Bürgerinnen und Bürger und mit gesetzlich verankertem Rederecht für die jeweiligen Einwohner, die als Nachweis ihre Wohnadresse zu Protokoll geben. Doch durch die Corona-Pandemie wird diese normale Praxis seit Monaten teilweise infrage gestellt. Städte und Gemeinden beraten deshalb in diesen Wochen über die Möglichkeit, dass sich die Politikerinnen und Politiker virtuell treffen, in Videokonferenzen . Die Bevölkerung im Kreis Segeberg soll auch an diesen virtuellen Sitzungen teilnehmen dürfen. Wie das in der Praxis umgesetzt werden könnte, darüber gibt es teils sehr unterschiedliche Ideen.

Landtag hat die Gemeindeordnung geändert

Zunächst: Dass solche Ausnahmen, die ja übliche Abläufe komplett verändern, überhaupt möglich werden, hat der Landtag im September mit einer Änderung der Gemeindeordnung veranlasst. „In Zeiten, in denen durch Fälle höherer Gewalt eine körperliche Anwesenheit in einem gegenständlichem Sitzungsraum erschwert bzw. verhindert, v. a. also in Zeiten einer Pandemie, kann die Gremiensitzung in der Form der Videokonferenz durchgeführt werden“, heißt es unter Paragraf 35. Und: „...ist in besonders gelagerten Ausnahmesituationen eine Verlagerung der Sitzung in den virtuellen Raum ausnahmsweise gerechtfertigt, wenn ansonsten die Arbeit des Beschlussgremiums nicht möglich und somit die Handlungsfähigkeit der Gemeinde gefährdet wäre.“

Bürger im Sitzungsraum oder via Chat zuschalten?

Kommunen müssen, um die Voraussetzungen zu schaffen, ihre Hauptsatzung ändern. Und sie müssen die technische Machbarkeit sicherstellen. „Eine Problematik ist, welche Beschlüsse online gefasst werden können. Und was ist mit der Öffentlichkeitsbeteiligung?“, sagt Peter Holle (CDU), Vorsitzender des Hauptausschusses in Norderstedt. Dieser hat die Satzungsänderung empfohlen, bis zur nächsten Sitzung der Stadtvertretung (8. Dezember) dürfte die Verwaltung Details ausarbeiten.

Eine naheliegende Variante: Im Rathaus wird ein Raum zur Verfügung gestellt, wo die Bürger unter Aufsicht von Verwaltungsmitarbeitern eine Sitzung verfolgen und ihrerseits per Video zugeschaltet werden können. Holle: „Das wäre für mich die charmanteste Idee. Dann könnten die Bürger ganz normal ihre Fragen stellen.“

Henstedt-Ulzburg

Auch Henstedt-Ulzburgs Bürgermeisterin Ulrike Schmidt (parteilos) findet eine solche Variante sinnvoll. „Aber jeder muss die Genehmigung dazu geben, gestreamt werden zu wollen.“ Stichwort: Datenschutz. Horst Ostwald (SPD), einer der erfahrensten Gemeindepolitiker, rät, die Bürgerbeteiligung müsse „flexibel und einfach sein“. Und bei vertraulichen Themen, etwa Vertragsangelegenheiten, die ohne Öffentlichkeit stattfinden, müsse jeder Mandatsträger selbst die Verantwortung tragen, dass zuhause niemand mithört.

Kaltenkirchen

In Kaltenkirchen dürfte die Stadtvertretung heute (19 Uhr, Mehrzweckallee Schirnauallee) die Satzungsänderung beschließen. „Es bedarf hier insbesondere einer Erhöhung der Bandbreiten sowie einer Organisation der Anfragen, Anregungen und Bedenken der Einwohnerinnen und Einwohner. Es wird zunächst von Kosten in Höhe von rund 15.000 Euro ausgegangen“, heißt es in einer Vorlage.

„Die Stadtvertreter haben alle Tablets, damit können wir Videokonferenzen machen“, sagt die büroleitende Beamtin der Verwaltung, Meike Wölfel. Und die Bürger? „Bis jetzt sind wir bei einer Chatfunktion, für die man natürlich Internet und einen PC braucht.“ Über einen öffentlichen Raum, in dem die Sitzungen live übertragen werden, sei noch nicht gesprochen worden. Klar sei, dass es auf jeden Fall einen Test geben werde vor einer formalen Videositzung.

Tangstedt

Tangstedt ist bekannt für eine hohe Bürgerbeteiligung an den Sitzungen. „Wir haben 21 Mandatsträger, die Verwaltung, die Protokollführung, drei Ausschussvorsitzende, dazu 20 bis 30 Bürger“, zählt Bürgermeister Jürgen Lamp (CDU) auf. „Ich stelle mir das wie folgt vor: In der praktischen Durchführung würde ich zusammen mit der Verwaltung im größten Raum sitzen, auch die Zuschauer wären dabei.

Und die Übertragung der Mandatsträger läuft über Video, das könnten wir mit einem Beamer auf eine Leinwand übertragen. Aber das ist mit Investitionen verbunden.“ Das Amt Itzstedt hat bereits mitgeteilt, für die Durchführung keine personellen Kapazitäten zu haben, sodass – mutmaßlich für alle sieben Amtsgemeinden – ein Dienstleiter beauftragt werden könnte.

Landtag in Kiel tagt in der Corona-Krise hybrid

Vielleicht ist der Kieler Landtag Vorbild. „Wir tagen hybrid“, sagt die CDU-Landtagsabgeordnete Katja Rathje-Hoffmann, „man kann vor Ort sein, aber auch zu Hause, alles ist möglich.“ Ausschüsse hätten in dieser Form getagt, auch die Fraktionen. Der Landtag bleibt bei Präsenzveranstaltungen, es gibt hier Plexiglas zwischen den Plätzen.

Allerdings haben die Sitzungen hier einen anderen Charakter als kommunale Gremien, es gibt keine Einwohnerfragezeit, dafür einen Livestream. Eine formale Genehmigung, dass sie gefilmt werden darf, musste Rathje-Hoffmann hierfür nicht geben. „Wir sind Personen des öffentlichen Lebens.“ Generell, das bestätigt sie, habe eine Rede vor Ort im Plenarsaal einen weitaus größeren Effekt als Sätze, die in eine Webcam gesprochen werden. Und grundsätzlich, höhere Gewalt hin oder her, sei „das Recht auf öffentliche Beteiligung ein hohes Gut“.