Henstedt-Ulzburg. Menschen mit Behinderung sollen in Henstedt-Ulzburg mehr Möglichkeiten erhalten, sich an politischen Prozessen aktiv zu beteiligen. Schon im September hatte die Politik für die Schaffung eines „Beirats Inklusion“ gestimmt, ab sofort werden Bürgerinnen und Bürger gesucht, die Mitglied werden wollen. „Wir möchten, dass die Menschen mit Behinderung eine Stimme haben , sich selber artikulieren können. Bisher war es nicht selbstverständlich, dass sie sich am politischen Leben beteiligt haben. Der Beirat wäre ein erster Schritt, um Erfahrungen zu sammeln“, sagt Uta Herrnring-Vollmer, eine der Behindertenbeauftragten des Ortes, die mit dem Gremium eng zusammenarbeiten werden.

Die Rolle des Beirats ist ähnlich angelegt wie die des Seniorenbeirats. Für Gremien, die Belange von Behinderte betreffen – das wären im Grunde genommen alle –, können Delegierte benannt werden, die Rederecht haben. Der oder die Beiratsvorsitzende hätte zudem Antragsrecht in der Gemeindevertretung. Weitere Aufgaben wären Initiativen zur Selbsthilfe, Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden sowie generell Beratung und Information.

Im Ort leben 4600 Menschen mit einer Behinderung

Nach Bad Segeberg ist Henstedt-Ulzburg die zweite Kommune im Kreis, die ein solches Gremium etablieren wird. Und es geht keinesfalls um eine kleine Bevölkerungsgruppe. Mehr als 16 Prozent der knapp 28.500 Einwohner sind Menschen mit unterschiedlichen Formen einer Behinderung, also etwa 4600. Der Beirat soll sieben bis elf Personen umfassen, und möglichst viele Erfahrungen vereinen: körperlich behinderte Menschen, solche mit psychischen Erkrankungen, geistig behinderte, blinde und sehbehinderte, gehörlose und schwerhörige sowie chronisch kranke Menschen.

Ebenso erwünscht ist, dass Eltern von Kindern mit einer Behinderung und Lebenspartner sich engagieren. Alle Beiratsmitglieder werden zur Vorbereitung auf das Amt Schulungen erhalten. Anders als beim Seniorenbeirat erfolgt die Wahl nicht aus der Bevölkerung, sondern über eine Lenkungsgruppe unter Beteiligung der Lebenshilfe, des Rauhen Hauses, der Volkshochschule, der Verwaltung und der politischen Fraktionen. Der Beirat würde auf fünf Jahre gewählt. Das Mindestalter ist 18 Jahre, der Wohnort muss in der Großgemeinde sein.